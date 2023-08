はじめまして!

・こちらの商品は毎日値下げ致しておりますので早いモノ勝ちですよ^_^

・他にも出品しておりますので下記から検索してみて下さい^_^ #GANGSTERVILLE関係アミ在庫

商品は weirdo ウィアード の ジップアップ ジャケット になります。

色は 薄いグレー 主体です。

サイズは Mサイズ です。

総丈 (襟を伸ばした状態) 73cm

(襟を折った状態) 68.5

着丈 65cm

身幅 54.5cm

肩幅 縫い目がないため計測不可

脇下から裾まで 38.5cm

袖丈(首の縫い目から袖端まで) 73cm

袖幅 10.5cm

裾幅 47cm

素人採寸ですのでご理解のほど宜しくお願い致します。

品番:WRD-18-SS-09

定価:4万1800円

※春〜秋はインナーの上に、冬はトレーナー やパーカーの上に羽織れば年中愛用していただけるかと思います!!

・バックのデザインがカッコ可愛いです!

・襟は伸ばした状態でも、折った状態でも使用できるタイプです。

【重要】

※2023年3月にクリーニング済みです。購入後、すぐに愛用していただけるかと思います!!

※愛用しておりましたので多少の使用感(擦れや小傷、毛羽立ち、小さな毛玉、色あせなど)があるかと思います。またタンスで保管時に衣服どうしで多少は擦れておりますので完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。他人のタンスのにおいや防虫剤のにおいが気になる方もご遠慮下さい。

※不明点は質問よろしくお願い致します。

※小さく折りたたんで発送させて頂きますのでたたみジワはご理解ください。

gladhand グラッドハンド

GANGSTERVILLE ギャングスタービル

weirdo ウィアード

oldcrow オールドクロウ

bulloriginal ブルオリジナル

は同じ会社のブランドになります。

1428-

カラー···グレー

柄・デザイン···チェック

素材···コットン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

襟···オープンカラー

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウィアード 商品の状態 やや傷や汚れあり

