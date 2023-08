一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 6弾

A賞 ライスシャワー フィギュア

ちいかわ まじかる ぬいぐるみ

B賞 ゴールドシップ キャンバス地タペストリー

C賞 メジロマックイーン キャンバス地タペストリー

E賞 アクリルスタンド 1点

F賞 マルチケース 7点(コンプリート)

G賞 アクリッツチャーム 5点

H賞 ラバーマスコット 3点

ラストワン賞ライトシャワー フィギュア

合計20点セットになります。

気になる点は、ラストワン賞のフィギュアが後ろ向きで入っています。

これはこれでレアかと思います。

即購入okです!

一番くじ

ウマ娘

フィギュア

ライスシャワー

ゴールドシップ

メジロマックイーン

エイシンフラッシュ

アドマイヤべガー

ウイニングチケット

アイネスフウジン

マヤノトップガン

エアグルーヴ

イクノディクタス

マルチケース

アクリッツチャーム

アクスタ

タペストリー

ラバーマスコット

人気タイトル···ウマ娘 プリティーダービー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

