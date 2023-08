世界的に有名な Vintage JAPAN 『東京』ART 染み込みプリント Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

80〜90年代頃のJAPAN VINTAGEになります

素材がとても柔らかく着心地も抜群でJAPANクオリティーを感じられる一枚です

プリントも染み込みでしっかりシングルステッチとなります

●シングルステッチ

●Made in JAPAN

●サイズ:XLサイズ相当

肩幅 58cm

身幅 61cm

着丈 69cm(サイドネックポイントより)

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

コットン100%

●状態:

vintageということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

エルエルビーン l.l.bean パタゴニア ノースフェイス シエラデザイン ウールリッチ コロンビア patagonia north face SIERRA DESIGN wool rich columbia ロクヨンクロス ゴアテックス Gore-Tex スウェット チャンピオン ヘインズ ビンテージ champion HANES reverse weave リバースウィーブ vintage ラッセル 40s 60s 50s 70s 80s 90s 70年代 80年代 90年代 ランタグ ミリタリー タロンジップ 大戦モデル ビックマック big mac payday sears pennys リーバイス HERCULES HEAD LIGHT カーハート リーバイス ラングラー carhartt sweetorr oshkosh デカタグ グレゴリー バズリクソンズ フライトジャケット アーミー モンゴメリーワード army navy

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

