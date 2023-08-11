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世界的に有名な Vintage JAPAN 『東京』ART 染み込みプリント Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

80〜90年代頃のJAPAN VINTAGEになります
UNDERCOVER 30th記念Tシャツ！サイズ4 XL ！
素材がとても柔らかく着心地も抜群でJAPANクオリティーを感じられる一枚です
A BATHING APE BAPE Sta Random ベイプ ランダム T

ディオールオム 21SS 現行タグ アトリエロゴTシャツ コットン XXL
プリントも染み込みでしっかりシングルステッチとなります
【激レア】マジェスティックMLBゲームシャツ　エンゼルス　松井　大谷　XL古着

SUPREME シュプリーム Mona Lisa Tee 半袖Tシャツ
●シングルステッチ
STAR WARS Kith RETURN OF THE JEDI Poster
●Made in JAPAN
Nirvana nevermind Tシャツ
●サイズ：XLサイズ相当
Supreme Varify Tee
肩幅 58cm
WIND AND SEA ×EVERLAST Tシャツ
身幅 61cm
Good enough Supreme コラボTシャツ
着丈 69cm(サイドネックポイントより)
新品⭐︎タグ付き！！ヒステリックTシャツ
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
astoro zombies サイコビリー　USA 希少デザイン　USA

22AW【新品】Palm Angels ロゴ オーバーサイズ Ｔシャツ 黒 L
●素材：
adidas アディダス　ビンテージ　ポロシャツ
コットン100%
ARC'TERYX アークテリクス　Eris T-Shirt Men's M

CREEK ANGLER'S DEVICE Tシャツ
●状態：
ネイタルデザイン　HEMP WIDE TEE PRINTED DAYBREAKS
vintageということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
Mサイズ　palace オークリー　Tシャツ　oakley tee サンド　茶色

【PHATRNK✙ふぁっとらんく】 MARIAロゴ 半袖 M 白

激レア‼️【アメリカ産】rammstein ブラックTシャツ
エルエルビーン l.l.bean パタゴニア ノースフェイス シエラデザイン ウールリッチ コロンビア patagonia north face SIERRA DESIGN wool rich columbia ロクヨンクロス ゴアテックス Gore-Tex スウェット チャンピオン ヘインズ ビンテージ champion HANES reverse weave リバースウィーブ vintage ラッセル 40s 60s 50s 70s 80s 90s 70年代 80年代 90年代 ランタグ ミリタリー タロンジップ 大戦モデル ビックマック big mac payday sears pennys リーバイス HERCULES HEAD LIGHT カーハート リーバイス ラングラー　carhartt sweetorr oshkosh デカタグ グレゴリー バズリクソンズ フライトジャケット アーミー モンゴメリーワード army navy

som様専用90's ヴィンテージ総柄Tシャツ usa マジックジョンソン

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【スピッツ　双六ツアー2002-2003 Tシャツ】

【人気デザイン】シュプリーム☆ビッグロゴ定番カラー半袖tシャツ　supreme

Lyft Tシャツ　ライオン
80〜90年代頃のJAPAN VINTAGEになります素材がとても柔らかく着心地も抜群でJAPANクオリティーを感じられる一枚ですプリントも染み込みでしっかりシングルステッチとなります●シングルステッチ●Made in JAPAN●サイズ：XLサイズ相当肩幅 58cm身幅 61cm着丈 69cm(サイドネックポイントより)素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●状態：vintageということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。エルエルビーン l.l.bean パタゴニア ノースフェイス シエラデザイン ウールリッチ コロンビア patagonia north face SIERRA DESIGN wool rich columbia ロクヨンクロス ゴアテックス Gore-Tex スウェット チャンピオン ヘインズ ビンテージ champion HANES reverse weave リバースウィーブ vintage ラッセル 40s 60s 50s 70s 80s 90s 70年代 80年代 90年代 ランタグ ミリタリー タロンジップ 大戦モデル ビックマック big mac payday sears pennys リーバイス HERCULES HEAD LIGHT カーハート リーバイス ラングラー　carhartt sweetorr oshkosh デカタグ グレゴリー バズリクソンズ フライトジャケット アーミー モンゴメリーワード army navy

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

世界的に有名な Vintage JAPAN 『東京』ART 染み込みプリント Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

11分钟前

世界的に有名な Vintage JAPAN 『東京』ART 染み込みプリント Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥18,900 ¥14,175

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