ー品販売 BONCOURA デニム　XX デニム/ジーンズ

ボンクラ ダブルエックス

洗濯はボンクラジャブジャブを使用しております。

着用によるアタリは見受けられます。

USEDである事をご理解頂ける方のみご購入下さいませ。

サイズ : 31

ウエスト : 79.5cm

股上 : 28.5cm

股下 : 70cm

ワタリ: 29cm

裾幅 : 20cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボンクラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

