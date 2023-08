最新作の Designs Senchi Wren Mサイズ Hoodie マウンテンパーカー

Senchi Designs

一度着用し、洗濯済みです。

他でも出品しているのでお早めにどうぞ

保温性と通気性を両立したAlpha Directを使ったフーディー。

薄めのAlpha Direct 60で、運動量が多いアクティビティで活躍します。

軽量かつ速乾性もあり、普段使いもしやすいカラー。

洗濯や小物入れとして使えるSenchi Bagが付属します。

カラー Dark Teal(濃いめのグリーン)

サイズ M

重量 112g

(平置き時)

着丈 70cm

身幅 45.5cm

袖丈(首の後ろ〜袖口)86cm

アルファダイレクトのアクティブインサレーション、おすすめです。

こんなに軽くて薄いですが、暖かいです。

圧縮パッキングして発送します。

プロフ一読の上お願い致します。

