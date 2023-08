本物保証! 試着なし 29 VANS VAULT X WTAPS OG SK8-HI LX スニーカー

■商品

・モデル:VANS VAULT X WTAPS OG SK8-HI LX

・サイズ:29 11

・購入先:WTAPS 国内取扱店

■ 状態説明

・試着なし未使用

■ご注意点

・神経質な方は、ご遠慮ください。

・ご返品は致しかねます。

●交渉不可●

お値下げ

お取り置き

☆コメントなしでご購入よろしくお願い致します

〰 WTAPS( ダブルタップス ) 〰

1996年に前身である“40% against rights”からブランド名を変え“WTAPS”としてスタート。ミリタリーウェアを得意とし、リアルミリタリーを追求しながらも、 スケートボード等の様々なカルチャーをバックボーンに持ち、ストリートシーンを常に牽引してくトップブランドとしての存在。VANS STUSSY SUPREME Dr.Martens BAPE NEIGHBORHOOD HELLY HANSEN などのブランドとのコラボ企画もあり

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

