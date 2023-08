ご覧いただきありがとうございます☺

SHIPS any リネン バンドカラーシャツ スタンドカラー WH



✅フォロー割

フォローして頂いた方には価格に応じてお値引きさせていただいております!

3000円以下→100円OFF

3000円以上→200円OFF

10000円以上→500円OFF

⚠️注意事項⚠️

購入後にお値引きは出来ませんので必ず購入前にコメント欄よりお伝え下さい❗

✅おまとめ割

おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますのでコメント欄にてご相談下さい☆

もちろん【即購入】も大歓迎です!

90s 90年代をはじめ、ビッグシルエットやビッグサイズ など人気ブランド、トレンド古着を多数出品しています!

お気に入りの1着を探してみてください✌

↓↓↓↓↓↓

#古着屋Rs

-----------------------------------------------------

♠︎商品説明

ヒステリックグラマー

×

ザローリングストーンズ

半袖アロハシャツ

♠︎サイズ

Mサイズ

着丈→65cm

身幅→48cm

肩幅→40cm

袖丈→20cm

多少の誤差はご了承下さい。

♠︎カラー

ブラック 黒

♠︎素材

レーヨン

♠︎状態

USED

目立った汚れなく状態良好です^_^

-----------------------------------------------------

●購入後【48時間以内】に発送いたします☆

⚠️当店は交渉中でも交渉後でも早い者勝ちになりますので購入の際はお早めによろしくお願い致します!

他のシャツ、ポロシャツもよかったらご覧ください☺

↓↓↓↓↓

#古着屋Rs_シャツ_ポロシャツ

管理番号:101478

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

