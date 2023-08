2022激安通販 限定29 マンモスマン 予言書 ver. コミック/アニメ

キン肉マン FIVESTAR TOY×SpiceSeed/ NSC-EX ~War of Destiny~ マンモスマン(予言書 ver.)ファイブスター・トイ スパイスシード

状態としましては新品未開封品となります。

即発送が可能で、梱包はプチプチなどを使い安全に発送させていただきます。

こちらの商品はファイブスタートイとスパイスシードのコラボ商品で、arktz&DBA限定版として29体限定で販売されたものとなります。

キン肉マン王位争奪編でロビンマスクと闘い、炎に焼かれる予言書とともに消えていくシーンを見事に再現したとても素晴らしいしソフビですので、ぜひこの機会にいかがでしょうか。

お支払いはご購入後24時間以内によろしくお願いいたします。

イタズラや購入意欲のない方は

申し訳ございませんがお控えください。

※最近ご購入後にお支払いをしない方がたまにいらっしゃいます。そういった迷惑行為は、通報の対象となりますので、ご購入前にちゃんとお支払いが可能かどうかご確認の上、ご購入の方よろしくお願いいたします。

商品詳細

マンモスマン 予言書 ver.

全高約32cm

ソフビ

人形

限定

キン肉マン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

