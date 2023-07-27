【SEAL限定商品】 サンローランチェーンショルダーバッグ　カレッジ ショルダーバッグ

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CHANEL✨シャネル マトラッセ ホワイト 白 チェーンショルダーバッグ



専用です❣️購入しないでください❣️COACH コーチブランドショルダーバッグ



GUCCI グッチ ショルダーバッグ GGキャンバス ブラック

短時間で2回ほど使いました傷や汚れもなく、使用感もない優れものです

RU-3195 シャネル マトラッセ チェーンショルダー ヴィンテージ



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付属品：箱、保存袋、レシート

ゴルチェ ハンドバッグ 【ニューローズ】



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サイズ：24 X 17 X 6,5 CM

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マグネットスナップ開閉式

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内側：ジップポーチで分けられたメインコンパートメント2つ、カードスロット１つ

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ハンドルの高さ：6.5 CM

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ショルダーストラップの高さ：55 CM

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ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。

みーちゃんさん様 完売・極美品ケイトスペード ショルダーバッグ ギンガムチェック

よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド イヴサンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2020年に丸井今井店て購入しました。短時間で2回ほど使いました傷や汚れもなく、使用感もない優れものです付属品：箱、保存袋、レシートサイズ：24 X 17 X 6,5 CM裏地：グログランマグネットスナップ開閉式内側：ジップポーチで分けられたメインコンパートメント2つ、カードスロット１つ外側：バックにフラットポケット１つハンドルの高さ：6.5 CMショルダーストラップの高さ：55 CMご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド イヴサンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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