1972年10月製のシチズン沖縄返還記念時計

テクノス スカイダイバー 500M オートマチック

プライスタグに純銀製の表記が有りますが時計裏蓋には920SILVERの表記

未使用 CASIO G-SHOCK 腕時計 FULL METAL アナデジ

内外箱、替え文字盤、プライスタグ、販売店向けの展示解説(?)、記念メダル、

【DRAGONX様】Swatch Omega Mercury オメガスウォッチ

オリジナルの革ベルトが付きますがベルトはバネ棒通す部分が破れてます

RALPH LAUREN ラルフローレン ジャガールクルト製ムーブメント 時計

現在着いてる非純正ベルトはおまけ程度とお考え下さい

HUNTER×HUNTER×TiCTAC コラボレーションウォッチ

オリジナル(SILVER製)尾錠

オリエントAAAデラックス ヤングメイトスイマー値下げしました。

が揃ってます

CITIZEN アテッサ 腕時計 AT8040-57E

シチズンCちゃん(復刻版)もお付けします

バーバリーブラックレーベルメンズ腕時計



ハミルトン カーキキング クオーツ デイデイト(H644510)

現在稼働してますが未整備の現状渡しとなります

セイコーファイブ

返品、クレームは一切お受けいたしませんので写真、説明文でご判断頂きます様お願いします

美品 VERSACE ヴェルサーチ VEDY00619 時計

何か不明な点が御座いましたらご質問下さいませ。

週末【激安3日間】夏のG-SHOCK gma-s110sg-7ajf白色

(但し仕事をしながらですので返信(回答)に時間がかかる場合もございます)

✨美品✨HERMES クリッパーダイバークロノグラフウォッチ 腕時計 オレンジ



NIXON THE CERAMIC TIME TELLER セラミック

「専用」は致しませんのでご了承下さい。

ルミノックス 腕時計 ネイビーシールズ カラーマーク ブラックアウト



テクノス MOSABA 音叉時計

海外発送不可 (Can not be shipped overseas)

SBGV025 グランドセイコー



チノ モデル 腕時計 ご注文はうさぎですか? BLOOM メンズ腕時計

他サイトにも出品しておりますので突然予告無く削除する事も有りますのでご了承下さい

商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 傷や汚れあり

