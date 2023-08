去年購入のセルフォードのダウンです。

パフスリーブで、裾にファーがついており可愛いらしいダウンになります。

外での着用回数一回のみです。

まだ子供が小さいので着る機会が少なく

泣く泣く出品致します。

シンプルにパンツスタイルが抜群に可愛いかったです。真っ白コーデにこのダウンプラスしても可愛いくてコーデの幅は広く感じました。

サイズ36

着丈72cm

身幅43.5cm

肩幅32cm

(素人採寸の為誤差お許しください)

☆発送時コンパクトに畳みます。

その際、畳ジワが出るかもしれません事ご了承下さい。

★あくまでも中古品の旨

ご理解いただける方のご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セルフォード 商品の状態 未使用に近い

