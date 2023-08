ご覧頂きましてありがとうございます。

フラワーボックス&リース、白樺ツリー付きの豪華なウェルカムスペースのセットになります。

こちらは受注制作となります。

1週間位お時間を頂きます。

お急ぎの方へのご対応も可能です。

材料を仕入れてからのご用意となりますので、お品物が多少変更となる場合がございます。その場合は、お値段も多少変更となりますがご了承下さい。

ご購入前にコメントをお願い致します。

造花のフラワーボックスですので、ご結婚式の後も飾って頂けます。かわいいウエディングベアも一緒に飾って下さいね(^^)

フラワーボックスやフォトフレームを白系にご変更も可能です

#flowercrownのウェルカムスペース

↑こちらから全てのウェルカムスペースやオプションがご覧頂けます。こちらにオプションを追加したり、お品物をご変更等も承っております。

ウェルカムスペース のオーダーも承っております。

~セット内容~

ウェルカムボード

フォトフレーム×4:写真は見本です

フラワーリース

フラワーBOX

白樺ツリー

クリップ×5

ハートオーナメント

ケーブルライト

フラワーオブジェ

フラワーハートバスケット

キャンドルライト×2

キャンドルホルダー×2

自転車オブジェ

フラワーボトル

ゴールドマット

造花×3

パールネックレス

アンティークトレイ

#flowercrownのウェルカムスペース

↑こちらから全てのウェルカムスペースやオプションがご覧頂けます。

アーティフィシャルフラワーインストラクター資格取得済みです。

~ご注意~

こちらはハンドメイドのお品物を含みますのでご理解のある方のご購入をお願い致します。

写真1枚目のお品物をお送り致します。

高さ調節用のBOX、イーゼル、ウェルカムオブジェはお付けしておりません。

お品物ご購入後、オーダー依頼後、及び専用画面作成後のキャンセルはできませんのでご了承下さい。

よろしくお願い致します

#ウェディング #ウェルカムスペース #ウェルカムボード #結婚式 #ウエディングベア #フラワーボックス #flowercrownのウェルカムスペース

カラー···レッド

カラー···ブラック

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

