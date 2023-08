超美品の XL7R-R36 ガレリア　ゲーミングノート ノートPC

外出用のサブ機として購入しましたが、使う機会がなかったので出品します。

DELL G5 5587

あくまで中古品となりますので、神経質な方のご購入はお控えください。

11MacBook Pro 2018/SSD 256GB/Office2021



Tanaka様専用

使用日時4日

2022年 M2 MacBook Air シルバー

使用時間8時間

富士通 軽量ノートパソコン office付 新品SSD250GB タッチパネル



【美品】MacBook Pro 16inch 2019 16GB/1TB

内容物

アップル Apple MacBook Air 13インチ Apple M1



値下Chuwi Hi 10 Go N4500/6gb/128gb キーボード付き

本体

MacBook Air M1 256GB 8GB ゴールド

充電ケーブル

NEC LaVie✨ノートパソコン黒✨SSD256で高速✨Win11✨初期設定済

説明書

※ジャンク品※最終値下げ※ G-GEAR ゲーミングノートPC



ASUS ゲーミングノートパソコン GZ301Z ROG Flow F432

箱無しの方はお申し付けいただくと送料分割引させていただきます。

専用【中古】レッツノートLet's note LV7 Windows11 Pro



ASUS ROG ゲーミングノートpc RTX3060



【超高速】高性能i7/SSD512G/メモリ8G/Office2019付



2021年版エヌイーシーNEC 10世代/i5-16GB/256GB+500GB

性能

【値下げ】MacBook Air 2020 13インチ core i5

メモリ 16GB

Macbook Air M1CTO Magic Mouse2付き

ストレージ NVMe 512GB SSD

MacBook Pro 13インチ 2016 16GB

CPU Ryzen7 5800H

Let's note SV9 CF-SV9NDMQR

グラフィックス GeForce RTX 3060

HP Chromebook x360 14c 新品

画面の大きさ 16インチ

MacBook Air 2018 Retina

液晶 FHD 非光沢 144Hz

A【NEC】Hybrid ZERO HZ550/BノートPCOffice2021

OS Windows11

Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1 シルバー



綺麗☆TOSHIBA i5 4g 高速SSD windows10 xp

CPU種類···Ryzen 7

✨高年式✨第7世代 CPU✨超速新品SSD480GB メモリ8G オフィス付き

OS···Windows11

東芝dynabook15.6型ノート 第8世代i5 2021年 メモリSSD増し

メモリ···16〜31GB

爆速大容量保存PC i7/SSD256GB+HDD1TB新品/16GB/BD

特徴···ゲーミングノート

【今日、明日のみ割引】ASUS ノートパソコン 15.6インチ 8GB カバー付



Panasonic SZ6 第7世代 i5/8gb/SSD256GB/オフィス付

画面サイズ···14.5~16.9インチ

商品の情報 ブランド ガレリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

外出用のサブ機として購入しましたが、使う機会がなかったので出品します。あくまで中古品となりますので、神経質な方のご購入はお控えください。使用日時4日使用時間8時間内容物本体充電ケーブル説明書箱無しの方はお申し付けいただくと送料分割引させていただきます。性能メモリ 16GB ストレージ NVMe 512GB SSDCPU Ryzen7 5800Hグラフィックス GeForce RTX 3060 画面の大きさ 16インチ液晶 FHD 非光沢 144HzOS Windows11CPU種類···Ryzen 7OS···Windows11メモリ···16〜31GB特徴···ゲーミングノート画面サイズ···14.5~16.9インチ

商品の情報 ブランド ガレリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ノートパソコンi5 1000GB HDD 128GB SSD カメラWin11超高スペック❣️フルHD✨メモリ16GB✨Core i7・7世代のノートパソコン東芝 第10世代 i5 フルHD/8G/256G 指紋 office2021