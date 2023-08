【未使用に近い】キゴ /KIGO/2wayバッグ/ブルハイド(日本製)

■バッグ:キゴ /KIGO

■色:ブラウン

■日本製

■実寸

・縦幅:約33cm

・横幅:約30cm

・マチ幅:約8cm

計測は全て平置きになります。

※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

■状態/その他

・内外共に目立つ傷や、汚れもなく美品としての出品です

※主観ではある為、必ず写真にてご確認下さい。

・革のシボ(ブルハイドレザー)がKIGOのセールスポイントであり強烈でかなり存在感があるバッグです。

・KIGO が使用している革(ブルハイド)はタンナーから自社のみに降ろしてでもらっているもので他のバッグメーカーでは使用していないとの事です。

・調査販売価格:49,500円(税込)

・ダウンライト光の下で撮影している為、上部の色など現物と若干差異が出ているかもしれません。

★要点のみ記載しておりますので不明点などあれば質問をお願い致します。

カラー···ブラウン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

