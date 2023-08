ご覧頂きありがとうございます!

リーバイス 501 ビッグe オリジナル ヴィンテージ



新品 YANUK ヤヌーク タイトスリム NEIL ニール デニム パンツ31

✔︎フォロー割実施中

L.G.B. デニム インディゴ ブルー

✔︎即購入OK 早い者勝ち

レア!ディースクエアード デニム 42 80'S JEAN



キャピタル kapital boro kountry パッチワーク ダメージ



SUGAR CANE シュガーケーン ブーツカットジーンズ 321モデル 33㌅



LEVI'S 501zxx 1954トルコ製 LVC 革パッチ

✔︎お得なフォロー割です!

新品!G-STAR RAW デニム

詳細はプロフィールにて

DOLCE & GABBANA ドルチェ&ガッバーナ 3色ステッチデニム!



新品未使用 名作 ディオールオム ジェイクデニム JAKE 11SS エディ期

以下のリンクより当店のお洋服が一覧で見れます*ˊᵕˋ* 是非定期的なチェックとフォローをお願いいたします!

ノースフェイス PURPLE LABEL デニムワイドパンツ 32サイズ 新品



TRUE RELIGION RICKY SUPER T デニムパンツ 古着 33



UNK NBA W40デニムジーンズ90s90年代シュプリーム

全商品一覧

Number nine ナンバーナイン pain ハート涙 デニム パンツ

➡︎#アパレル屋の古着

90s JNCO USA 極太デニムパンツ クラウン



LVC リーバイス S501XX 大戦 サイズ36 1944

デニム類

AMIRI アミリデニム サイズ30 AMIRI MX1 試着のみ!

➡︎#アパレル屋のデニム

levi's vintage clothing 507xx 2nd 36 日本製



GR8 購入 bond ペイント デニムパンツ ワンオク TAKA

一覧

60s LEVIS 501 ビッグE W34L30ビンテージ リーバイス 501

➡︎#アパレル屋のリーバイス

Climbing Baggy Pant 最終値下げ!



Dsquared2 ディースクエアード デニム 48



【定価半額】Bottega Veneta ローライズ ステッチ デニム

✔︎ 状態【A】全体もしくは一部に若干の使用感

YOKE ヨーク 1LDK ブラックデニム



送料込 DSQUARED2 ディースクエアード ハーフ デニム パンツ 50



kapital デニムパンツ 32



☆刺繍☆美品☆ EVISU エヴィス 34×35 カモメ モスグリーン

✔︎サイズ

ヤコブコーエン PW622 OT:J0490331W ストレッチデニムパンツ



needles ジーンズ インディゴ

ウエスト : 36

【値下げ交渉可】サムライジーンズ 地之巻 w40

ヒップ : 49

Diesel 1978 バギーフレアデニム

股上 : 25

john galliano ジョンガリアーノ イタリア製 コットン チノパンツ

わたり : 26

【美品】Acne Studio スリムフィットジーンズ river

股下 : 78

EviStub OEKO-TEX®ルーズパンツ B1460

裾幅 : 26.5

アイスバーグ ジーンズ



フブ Fubu ワイド デニム 36

商品サイズ : 7 JR.M

Levi's 501 ブラックデニム W30L34 made in USA



90s USA製 Levi's リーバイス501 先染めブラック テーパード

✔︎カラー:インディゴブルー

BYROWEN オマージュパッチデニム



SAMPLE LEVIS 505 ダメージ リペア ジーンズ W32



LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン ストレート デニム パンツ 原宿

~アパレル屋とは~

cvtvlist カタリスト ダメージデニム 刺繍



THE FLAT HEAD ザフラットヘッド LOT 8002 セルビッチデニム

ビッグサイズ・オーバーサイズやゆるだぼのストリートファッション好きやモードなおしゃれな韓国ファッション好きの方など幅広いアイテムを取り揃えた古着屋になります。

viviennewestwood man ジーンズ ラメ50



90s Levis 501 後染め サルファブラック アメリカ製 W36L30

主にスポーツブランド(ナイキ、アディダス、ラルフローレン、ラコステ、フレッドペリー、チャンピオン、トミーヒルフィガー)を合わせたスポーツMIX、90s・80sなどをメインに扱っております。

CUNE ゴムデニムパンツ



バイカー 44 ブラック 新品未使用 DSQUARED2 デニム コットンライク

✔︎トレンドの大きめサイズ(メンズM・L・XL・XXL・生地)がメイン+大きめのSやレディースを取扱、カップルでシミラールック、男女兼用ユニセックスで楽しめます。

【希少】90’s リーバイス501 ブラック イギリス製 W32 H-419



デンハム クロスバック スタッズ W33



Dsquared2 slim jean ストレッチデニム サイズ44

全商品一覧

RRL スタッズ ブラック デニム

➡︎#アパレル屋の古着

EVISU 大黒デニム2001 No.2



美品 デッドストック WRANGLER 13MWZWK ブラックデニム 15

デニム類

極太90s激レア WEST SIDE 光沢シルバー バギーデニム B系ウェッサイ

➡︎#アパレル屋のデニム

最終日 FAGASSENT -KYO-狂 ストレッチデニム



ネイタルデザイン RANDY DENIM

一覧

APE エイプ 刺繍 バックプリント デニムパンツ 古着 NIGO

➡︎#アパレル屋のリーバイス

YAMANE ヤマネ エヴィス エビス LOT1926 山刺繍 セルビッチデニム



ディースクエアード Skater Jean デカファスナー スキニー



Levi’s 501 66前期 ボタン裏6 スモールe UNDERCOVER

管理番号【0425-d3-508】

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます!✔︎フォロー割実施中 ✔︎即購入OK 早い者勝ち✔︎お得なフォロー割です!詳細はプロフィールにて以下のリンクより当店のお洋服が一覧で見れます*ˊᵕˋ* 是非定期的なチェックとフォローをお願いいたします!全商品一覧➡︎#アパレル屋の古着デニム類➡︎#アパレル屋のデニム一覧➡︎#アパレル屋のリーバイス✔︎ 状態【A】全体もしくは一部に若干の使用感✔︎サイズウエスト : 36ヒップ : 49股上 : 25わたり : 26股下 : 78裾幅 : 26.5商品サイズ : 7 JR.M✔︎カラー:インディゴブルー~アパレル屋とは~ビッグサイズ・オーバーサイズやゆるだぼのストリートファッション好きやモードなおしゃれな韓国ファッション好きの方など幅広いアイテムを取り揃えた古着屋になります。主にスポーツブランド(ナイキ、アディダス、ラルフローレン、ラコステ、フレッドペリー、チャンピオン、トミーヒルフィガー)を合わせたスポーツMIX、90s・80sなどをメインに扱っております。✔︎トレンドの大きめサイズ(メンズM・L・XL・XXL・生地)がメイン+大きめのSやレディースを取扱、カップルでシミラールック、男女兼用ユニセックスで楽しめます。全商品一覧➡︎#アパレル屋の古着デニム類➡︎#アパレル屋のデニム一覧➡︎#アパレル屋のリーバイス管理番号【0425-d3-508】

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

wrangler ロープラングラー ベルボトムデッドストック未使用バナナマン ディッキーズ パンツシヴィリア SIVIGLIA ホワイトデニムダブルアールエル ストレートデニムリーバイス デニム メンズ パンツ 42 3XL 505 ブラック ストレートマキャベリb系 2pacリーバイスS702 LVC【希少】EVISU エビス S デニム 赤耳 カモメ ペイント ジーンズ2023 KDNK ケーディーエヌケーパームツリー スキニー デニム36新品Polar skateポーラーBIGBOY ビッグボーイ ダークブルー M青