ノースフェイスのペイズリーマウンテンジャケットです。

新品タグ付です。

サイズ:Lサイズ

着丈:74

身幅:133

裾幅:125

肩幅:60

袖丈:59.5

袖口幅:34

仕様:

色:ペイズリー柄×ブラック黒

フロントシングルジップ(YKK製、ジッパータブ付)

フロント腹部ジップポケット2個付(YKK製、ジッパータブ付)

フード一体型

フード、裾にはドローコード付

ドライベント仕様

海外正規品、韓国、明洞で購入したお品物です。

(韓国でノースフェイスを正規販売するゴールドウィンコリア※現ヤングワンアウトドアコーポレーションのお品物です。韓国正規ライセンス商品)

#ノースフェイスブラックナイロンペイズリー

#ノースフェイス肩ロゴバンダナ柄

#ノースフェイス刺繍ロゴナイロン

#ノースフェイス防水ナイロン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

