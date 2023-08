Veritecoeur リネン ワンピース

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴェリテクール 商品の状態 未使用に近い

Veritecoeur リネン ワンピースウエスト 86センチ〜素材 リネン100% ST-082着丈 約128センチ定価 ¥37,400(税込)サイズ F【公式サイトより】薄手の柔らかいリトアニアリネン生地を使用したジャンパースカートです。ストラップは背中でクロスし、スカート部分は後ろが開いています。インナーを着用して着て頂くデザインで、様々なアイテムとの重ね着をおたのしみ頂く事が出来ます。ウエスト部分には、細かなギャザーがたっぷりと寄せられています。1度短時間着用のみです自宅保管のため、完璧を求める方はご遠慮ください。※写真のタグはありませんお値下げコメントご遠慮くださいネストローブ好きな方にも…fog linen work SM2 ニコアンドスタディオクリップ 08mab nest Robeジャーナルスタンダード サマンサモスモスchouchou de mamancheer ネストローブ rehellinen ハンドメイド 作家

