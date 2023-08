ご覧いただき、ありがとうございます!!

【状態良好】バーバリーブラックレーベル Lサイズ 黒 ダウンジャケット 刺繍ロゴ



◆ブランド◆

BURBERRY BLACK LABEL / バーバリーブラックレーベル

㈱三陽商会

型番:D1F29‐627‐06

いまでは入手困難となりましたバーバリーブラックレーベルのリバーシブルダウンコートです

フード・ファー共に着脱も可能でコーディネートに合わせてお好みでお楽しみいただけます

◆サイズ◆

表記:M

肩幅:48cm

身幅:56cm

袖丈:62cm

着丈:84cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいませ

◆素材◆

表地(フラノ面):ポリエステル65% レーヨン35%

(タフタ面):ナイロン100%

毛皮:タヌキ

中綿:ホワイトグースダウン95% フェザー5%

◆カラー◆

チャコールグレー・ブラック

◆状態◆

中古品とはなりますがほとんど着用感の無い良好な状態です

◆ご購入について◆

●状態

可能な限り細かく状態を記載しておりますが、

中古品が多く記載しきれない場合もございます

ご不明な点はご購入前にお問い合わせください

●実寸サイズに多少の誤差がある場合がございます

●モニター環境等によりお色味が異なる場合があります

●ダメージ等は説明文と画像をご確認ください

●商品は即ご購入可能です

●写真はiPhoneにて撮影しております

ご質問などあればお気軽にコメントくださいませ(^^)/

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

