【予約受付中】 SONY BRAVIA X8500E KJ-55X8500E テレビ

【出品背景】

【値下げしました】40V型 LED地上デジタルフルハイビジョン液晶テレビ

引越しで部屋が狭くなって見づらくなり、ほとんど使わなくなったので出品します

SHARP 16V型 液晶AQUOS 2T-C16AP-W



美品！シャープ 42V型液晶テレビ アクオス 2T-C42BE1 2021年製

【商品の状態】

シャープ65インチ、新品だが、大きすぎるので、売却したい。値段交渉可能

目立った傷などはなく比較的綺麗な状態だと思います

昭和レトロ 東芝カラーテレビ18T388 1978年製

元々テレビをあまり見ないので累計使用時間は短いです

TCL 50型 Android TV 4K対応 スマートTV



LG 55型 4Kチューナー内蔵テレビ 55UN8100PJA IPS パネル

【商品詳細】

FUNAI firetrap

SONY BRAVIA X8500E KJ-55X8500E

SHARP アクオス 液晶テレビ 22インチ LC-22K45-B



ジャンク Panasonic A050 プライベート・ビエラ UN-19★

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

Green House 40インチ 液晶テレビ

DLNA対応有

★大人気22年モデル大型テレビ★

HIGH DYN. RANGE_ST: HDR

Hisense ハイセンス 高画質＆高音質 4K液晶テレビ 50U8FG

LEDバックライト有

シャープ 40インチ 液晶テレビ AQUOS LC-40J9 フルハイビジョン

NETFLIX

MAXZEN 32インチハイビジョン液晶テレビ

OPERATING SYSTEM_TV: ANDROID

シャープ 40V型 液晶 テレビ AQUOS LC-40W35-B ブラック

WEB CONTENT ACC

超極美品！アイリスオーヤマ 32WB10P 液晶 テレビ 32型 2020年製

color: BLACK

TV 42型 ミツビシ リアル LCD-42BHR300

アクトビラ対応種類: 4Kアクトビラ

ELSONIC チューナーレススマートテレビ

アスペクト比: 16:9

SHARP AQUOS U U40 LC-50U40

アプリ対応: アプリ ダウンロード

SHARP 32型 液晶カラーテレビ 2014年製

イーサネット端子有

パナソニック 10V型 液晶 テレビ プライベート・ビエラ UN-10CE8-W

キャスト機能対応: Chromecast built−in

TCL ハイビジョンテレビ 32インチ

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

KDL-22EX42H

ハイビジョン対応: FULL HD

SONY BRAVIA LX900 KDL-40LX900

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

IRIS OHYAMA 40インチ

外付けHDD対応有

SONY BRAVIA X8500E KJ-55X8500E

多段階評価2014カラーTV: 3

2018年製 24インチ テレビ LC-24P5

画素数クラス別(横): 3840以上

50インチモニター 液晶モニター DMM 4K DME-4K50D

画素数クラス別(縦): 2160以上

シャープ 32V型 液晶テレビ AQUOS LC-32H10 2013年製

画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上

即日受渡❣️送料込32型Wチューナー HDMI端子付ゲームに。

画面サイズ・クラス別4: 55インチ

Panasonic 32インチ パナソニック

省エネ基準目標年度: 2012年度

美品♪日立 Wooo 32V型 L32-V09 3D対応

電源タイプ: ACタイプ

アイリスオーヤマ 40V型 液晶テレビ 40FB10P フルハイビジョン

音声アシスタント機能有

みゆみゆ様専用

高速液晶表示: 120ヘルツ

※かーくん専用※シャープ AQUOS 40インチ



【新品未使用】Hisense ハイセンス 32型 A40G

#ソニー

"ライオンまる様 専用" 防水テレビ プライベート・ビエラ UN-10E6D

#SONY

商品の情報 商品のサイズ 52～60インチ ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【出品背景】引越しで部屋が狭くなって見づらくなり、ほとんど使わなくなったので出品します【商品の状態】目立った傷などはなく比較的綺麗な状態だと思います元々テレビをあまり見ないので累計使用時間は短いです【商品詳細】SONY BRAVIA X8500E KJ-55X8500EBS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有HIGH DYN. RANGE_ST: HDRLEDバックライト有NETFLIXOPERATING SYSTEM_TV: ANDROIDWEB CONTENT ACCcolor: BLACKアクトビラ対応種類: 4Kアクトビラアスペクト比: 16:9アプリ対応: アプリ ダウンロードイーサネット端子有キャスト機能対応: Chromecast built−inディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: FULL HD地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有外付けHDD対応有多段階評価2014カラーTV: 3画素数クラス別(横): 3840以上画素数クラス別(縦): 2160以上画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上画面サイズ・クラス別4: 55インチ省エネ基準目標年度: 2012年度電源タイプ: ACタイプ音声アシスタント機能有高速液晶表示: 120ヘルツ#ソニー#SONY

商品の情報 商品のサイズ 52～60インチ ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

映画鑑賞➰ゲーム等に最適➰16インチ液晶テレビＳＨＡＲＰ液晶テレビ、ＡＱＵＯＳ、アクオス、LC-40W35【送料0】Panasonic 50V TH-50JX750 2021年製手渡しOK! HiSense 50型ハイビジョン液晶テレビ2018年製