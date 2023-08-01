【予約受付中】 SONY BRAVIA X8500E KJ-55X8500E テレビ

【出品背景】
【値下げしました】40V型 LED地上デジタルフルハイビジョン液晶テレビ
引越しで部屋が狭くなって見づらくなり、ほとんど使わなくなったので出品します
SHARP 16V型 液晶AQUOS 2T-C16AP-W
美品！シャープ 42V型液晶テレビ アクオス 2T-C42BE1 2021年製
【商品の状態】
シャープ65インチ、新品だが、大きすぎるので、売却したい。値段交渉可能
目立った傷などはなく比較的綺麗な状態だと思います
昭和レトロ 東芝カラーテレビ18T388 1978年製
元々テレビをあまり見ないので累計使用時間は短いです
TCL 50型 Android TV 4K対応 スマートTV
LG 55型 4Kチューナー内蔵テレビ 55UN8100PJA IPS パネル
【商品詳細】
FUNAI firetrap
SONY BRAVIA X8500E KJ-55X8500E
SHARP アクオス 液晶テレビ 22インチ LC-22K45-B
ジャンク Panasonic A050 プライベート・ビエラ UN-19★
BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ
Green House 40インチ 液晶テレビ
DLNA対応有
★大人気22年モデル大型テレビ★
HIGH DYN. RANGE_ST: HDR
Hisense ハイセンス 高画質＆高音質 4K液晶テレビ 50U8FG
LEDバックライト有
シャープ 40インチ 液晶テレビ AQUOS LC-40J9 フルハイビジョン
NETFLIX
MAXZEN 32インチハイビジョン液晶テレビ
OPERATING SYSTEM_TV: ANDROID
シャープ 40V型 液晶 テレビ AQUOS LC-40W35-B ブラック
WEB CONTENT ACC
超極美品！アイリスオーヤマ 32WB10P 液晶 テレビ 32型 2020年製
color: BLACK
TV 42型 ミツビシ リアル LCD-42BHR300
アクトビラ対応種類: 4Kアクトビラ
ELSONIC チューナーレススマートテレビ
アスペクト比: 16:9
SHARP AQUOS U U40 LC-50U40
アプリ対応: アプリ ダウンロード
SHARP 32型 液晶カラーテレビ 2014年製
イーサネット端子有
パナソニック 10V型 液晶 テレビ プライベート・ビエラ UN-10CE8-W
キャスト機能対応: Chromecast built−in
TCL ハイビジョンテレビ 32インチ
ディスプレイタイプ: LCD(液晶)
KDL-22EX42H
ハイビジョン対応: FULL HD
SONY BRAVIA LX900 KDL-40LX900
地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有
IRIS OHYAMA 40インチ
外付けHDD対応有
SONY BRAVIA X8500E KJ-55X8500E
多段階評価2014カラーTV: 3
2018年製 24インチ テレビ LC-24P5
画素数クラス別(横): 3840以上
50インチモニター 液晶モニター DMM 4K DME-4K50D
画素数クラス別(縦): 2160以上
シャープ 32V型 液晶テレビ AQUOS LC-32H10 2013年製
画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上
即日受渡❣️送料込32型Wチューナー HDMI端子付ゲームに。
画面サイズ・クラス別4: 55インチ
Panasonic 32インチ パナソニック
省エネ基準目標年度: 2012年度
美品♪日立 Wooo 32V型 L32-V09 3D対応
電源タイプ: ACタイプ
アイリスオーヤマ 40V型 液晶テレビ 40FB10P フルハイビジョン
音声アシスタント機能有
みゆみゆ様専用
高速液晶表示: 120ヘルツ
※かーくん専用※シャープ AQUOS 40インチ
【新品未使用】Hisense ハイセンス 32型 A40G
#ソニー
"ライオンまる様 専用" 防水テレビ プライベート・ビエラ UN-10E6D
#SONY
映画鑑賞➰ゲーム等に最適➰16インチ液晶テレビ
商品の情報
|商品のサイズ
|52～60インチ
|ブランド
|ソニー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
ＳＨＡＲＰ液晶テレビ、ＡＱＵＯＳ、アクオス、LC-40W35
【送料0】Panasonic 50V TH-50JX750 2021年製
手渡しOK! HiSense 50型ハイビジョン液晶テレビ2018年製
【出品背景】引越しで部屋が狭くなって見づらくなり、ほとんど使わなくなったので出品します【商品の状態】目立った傷などはなく比較的綺麗な状態だと思います元々テレビをあまり見ないので累計使用時間は短いです【商品詳細】SONY BRAVIA X8500E KJ-55X8500EBS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有HIGH DYN. RANGE_ST: HDRLEDバックライト有NETFLIXOPERATING SYSTEM_TV: ANDROIDWEB CONTENT ACCcolor: BLACKアクトビラ対応種類: 4Kアクトビラアスペクト比: 16:9アプリ対応: アプリ ダウンロードイーサネット端子有キャスト機能対応: Chromecast built−inディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: FULL HD地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有外付けHDD対応有多段階評価2014カラーTV: 3画素数クラス別(横): 3840以上画素数クラス別(縦): 2160以上画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上画面サイズ・クラス別4: 55インチ省エネ基準目標年度: 2012年度電源タイプ: ACタイプ音声アシスタント機能有高速液晶表示: 120ヘルツ#ソニー#SONY
商品の情報
|商品のサイズ
|52～60インチ
|ブランド
|ソニー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし