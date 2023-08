新年の贈り物 1~13巻 サマータイムレンダ 全巻 まとめ売り グッズ 画集付き 少年漫画

・サマータイムレンダ(1)~(13)

・ミニ画集

・ラバーマスコット4点

・缶バッジ(等身ver.)7点

・缶バッジ(ミニキャラver.)6点

・写真5枚目ミニクリアファイル5点

漫画は新品で購入しました。

3巻まで読みましたが、アニメを見たので4巻以降は未読です。

透明のブックカバーは付きません。

サマータイムレンダ 1~13巻 全巻 画集付き グッズ まとめ売り

即購入⭕️

バラ売り❌

何か質問あればコメントお願いします。

#AIMのコミック #AIMのグッズ

網代慎平

小舟 潮

小舟 澪

南方ひづる

根津銀次郎

菱形窓

菱形朱鷺子

南方竜之介

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

