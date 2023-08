人気ブランド新作豊富 UK盤 廃盤 入手困難 セックス・ピストルズ ライブ ベスト 洋楽

Sex Pistols Live At Winterland 1978

ライヴ・アット・ウィンターランド

ピストルズの最後のコンサートを記録したライブ・アルバム。

「怒りの日」「ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン」「アナーキー・イン・ザ・U.K. 」収録。

ケース、盤に多少の傷ありです。また、音飛びは全ての曲に対し確認は出来ていませんのでご了承下さい。

他サイトでも出品中のため予告なく終了する可能性があります。

1.God Save The Queen

2.Wanna Be Me

3.Seventeen

4.New York

5.E.M.I.

6.Belsen Was A Gas

7.Bodies

8.Holidays In The Sun

9.Liar

10.No Feelings

11.Problems

12.Pretty Vacant

13.Anarchy In The U.K.

14.No Fun

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

