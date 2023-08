୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ストラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ ご覧頂いて ありがとうございます☆୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧#M♡closet一覧#M♡ワンピース一覧■Stola.ストラのロングワンピースです。胸元はカシュクールデザインになっており大人女性にぴったりなお品物です。また、ウエストはゴム入りで着心地も◎付属のベルトで更にシルエットを美しく見せてくれます。目立ったシミや汚れは見当たらず全体的に綺麗でまだまだ着て頂けます✨■付属品 ウエストベルト■サイズ 38裄丈 約79センチ身幅 約43センチウエスト 約32センチ(平置き)着丈 約115センチ(ウエストゴム入り)⚠︎素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。■カラー ネイビー■素材 コットン レーヨンetc⚠︎商品と記載付属品のみの出品になります。⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですので神経質な方はご遠慮願います。⚠素人検品のため見落とし(記載にないダメージ)がある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。⚠︎着画は申し訳ありません。今後も多数レディースアパレル商品を出品予定です꒰⌯͒•·̫•⌯͒꒱もし宜しければ、checkくださいませ♡▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽#M♡closet一覧

