ふるさと納税 Canon*EF70-200F2.8L USM レンズ(ズーム)

Canon EF70-200F2.8L USMになります

状態はお世辞にも良いとは言えませんがいまでもバリバリ使えておりました

付属品は前後キャップと三脚座レンズフード

レンズフードはPLフィルター操作窓が空いています

光学系は少量チリ混入有り、一部曇りも見られます

個人的には描写への影響は無いと思っていましたが気になる方はご遠慮ください

鏡胴ガタつき有り

AF機構有無: AF

ズームレンズタイプ(新): 望遠ズームレンズ

レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント

交換レンズタイプ: ズームレンズ

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

#キヤノン

#Canon

マウント...キヤノンEFマウント系

フルサイズ対応...フルサイズ対応可

焦点距離(ワイド側)...18mm~70mm未満

焦点距離(テレ側)...100mm~200mm未満

開放F値...2.5~3.0未満

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 傷や汚れあり

