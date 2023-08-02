激安通販の 14インチ 3万円引き！ Macbook 1TB Max）SSD pro（M2 ノートPC

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14インチのMacbook pro (Apple M2 Max)です。
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購入時、¥448,000でした。
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確認のため、開封しておりますが、新品未使用です。
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ほぼ同等のスペックのPCが2台になってしまったため出品します。
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一時的に値下げしました！14インチのMacbook pro (Apple M2 Max)です。カラー：スペースグレーメモリ：32GBSSD ：1TB購入時、¥448,000でした。確認のため、開封しておりますが、新品未使用です。ほぼ同等のスペックのPCが2台になってしまったため出品します。12コアCPU、30コアGPU、16コアNeural Engine搭載Apple M2 Max32GBユニファイドメモリ1TB SSDストレージ96W USB-C電源アダプタ14インチLiquid Retina XDRディスプレイ²Thunderbolt 4ポート x 3、HDMIポート、SDXCカードスロット、ヘッドフォンジャック、MagSafe 3ポートTouch ID搭載バックライトMagic Keyboard - 日本語（JIS）シリーズ...MacBook Pro製品年式...2023CPU種類...Apple M2OS...Mac OS