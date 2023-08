ときめきメモリアルgirl's side トレカ 第一弾 第二弾

バラ売りはお断りさせていただきます。

第一弾 144種 フルコンプ

予約特典カード SP1葉月(黒)

BOX特典カードSP2(葉月 白)

コナミスタイル購入特典カードKS1

第二弾 144種 セミコンプ

(パラレル声優サインカードが有りません)

予約特典カード SP1(サンタ葉月子供)

BOX特典カードSP2(サンタ葉月)

コナミスタイル購入特典カードKS2

バインダー+特典カードTCF

バインダーは、使用していた物です。

カードの付属品とお考え下さい。

バインダーにセットした状態で発送させていただきます。(8枚目)

素人の自宅保管品なのをご理解下さい。

ときメモGS

ときめきメモリアルGS

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ときめきメモリアルgirl's side トレカ 第一弾 第二弾バラ売りはお断りさせていただきます。第一弾 144種 フルコンプ 予約特典カード SP1葉月(黒) BOX特典カードSP2(葉月 白) コナミスタイル購入特典カードKS1第二弾 144種 セミコンプ (パラレル声優サインカードが有りません) 予約特典カード SP1(サンタ葉月子供) BOX特典カードSP2(サンタ葉月) コナミスタイル購入特典カードKS2バインダー+特典カードTCFバインダーは、使用していた物です。カードの付属品とお考え下さい。バインダーにセットした状態で発送させていただきます。(8枚目)素人の自宅保管品なのをご理解下さい。ときメモGSときめきメモリアルGS

