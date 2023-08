ご覧いただきありがとうございます。

XLARGE アウター(ベージュ)



【商品名】

A.A.Rダウンジャケット

ブラックレーベル クレストブリッジ

BLACKLABEL CRESTBRIDGE

ライトウェイト シャイニーダウンジャケット ホワイト

【定 価】69,300円

【サイズ】L(着丈:約66cm 肩幅:約45.5cm 袖丈:約63cm)

【カラー】ホワイト×クレストブリッジチェック

【素 材】

表地:ナイロン100%

中綿:ダウン:90% フェザー:10%

裏地:ポリエステル

【状 態】

新品未使用タグ付き商品です。

【商品説明】

上品な光沢が特徴のベーシックライトウェイトダウン

フード裏、背裏にクレストブリッジチェックを使用したベーシックなライトウェイトダウン。フードタブの開閉や脱着可能な3WAY仕様です。シンプルでベーシックなデザインの為、合わせるアイテムを選ばないコーディネート性の高いアイテムです。

高密度で発色性の良いタフタを使用しています。扱いやすく上品な印象の素材です。

折りたたんで梱包のうえ、メルカリ便にて配送いたします。

宜しくお願い致します。

#ダウン

#ジャケット

#ライトウェイト

#サテン

#シャイニー

#小松マテーレ

#ジップアップ

#ダウンジャケット

#ホワイトグース

#中綿

#LIMONTA

#限定

#ポケット

#オンライン

#ジップ

#三陽商会

#BURBERRYS

#burberry

#BURBERRY

#クレストブリッジ

#完売品

#レア

#アウター

#バーバリー

#ブラックレーベル

#バーバリーブラックレーベル

#ブラックレーベルクレストブリッジ

#ブルーレーベルクレストブリッジ

ホワイト

フードあり(取外し可)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブラックレーベルクレストブリッジ 商品の状態 新品、未使用

