驚きの価格 美品　マックスマーラ　ワンピース　白タグ　レオパード ひざ丈ワンピース

お値下げ、着画はご遠慮下さい。

購入時期や定価が分かるものについては記載しておりますが、分からない場合は記載しておりません。ご質問いただいてもコメントはお返し致しません。

個人の検品/出品のため、汚れ、傷、ほつれ、毛玉など見落としがあることがございます。

見落としがあることを含めての価格です。

ご自身の手に取ってご覧になれないというフリマの特性をご理解いただいた方のみご購入下さい。

画像の無断転載はご遠慮ください。

出品後は畳んで保管しておりますので、

画像にはない畳ジワ、保管ジワが出来てしまいます。

離島、沖縄、北海道にお届けになる方は追加送料を別途いただきます。

ご購入前に必ずコメントで追加送料をご確認ください。

ご確認前に購入された場合は、着払いで発送致します。

白タグ高級ライン

ワンピースのみの出品です。

お値下げご遠慮ください。

申し訳ございませんが、お値下げに対する返信はせず削除させていただきます。

サイズ40 身幅39cm 総丈105cm

レーヨン92% エラスタン8%

着用感少なめ美品ですが、

首元タグの糸が一部取れたため、補修しています。

感じ方には個人差があるのでご了承くださいませ。

少しの汚れなどある場合もございますので、あくまでもusedとご理解ください。

保証なしでしたら送料無料です。

発送してから届くまで一週間ほどかかります。

お急ぎの方や保証ありの発送をご希望の方は、

ご購入前にコメントより質問をお願いします。

ご購入後のご要望にはお答え出来ません。

サイズが合わない、イメージと違うなどの返品はお受け出来ません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マックスマーラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

