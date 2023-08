管理番号

2306acDBIZ1/2

ご覧頂きありがとうございます!

当店は古着、スニーカーをメインで扱っております。

丁寧な商品管理と梱包をこころがけております。

高価な物が多いので、

『○○○○円で購入したいです』など、

価格相談お気軽にコメントください(*^_^*)

(希望価格の設定でのお値引は対応していません。)

【詳細】

◆型番

488298-074

◆商品名

NIKE AIR FORCE 1 LOW

エアフォース1

◆付属

箱無し

◆サイズ

25.5cm

◆カラー

ダスティグレー/メタリックピューター/ チェリーウッドレッド

マルチカラー

◆コンディション

C

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑︎右足アッパー部分履きシワあり

︎︎︎︎︎︎︎☑︎︎かかとすり減りあり

【A】美中古品

【B】使用感はあるが目立ったダメージや汚れが目立たない商品

【C】着用感があり若干の汚れやダメージがある商品

【D】汚れやダメージがみられる商品

※注意事項

古着になりますので商品状態について予めご考慮の上、ご不安な点があればコメントお願いします。

当店の商品ページ一覧はこちら↓

#SUNNY古着

#SUNNYシューズ

多数のブランドも取り扱っております。

THE NORTH FACE、Carhartt、NIKE、adidas、Champion、VANS、THRASHER、TOMMY HILFIGER、Columbia、Patagonia、HUF、ベンデイビス、L.LBEEN、RALPH LAUREN、Gap、PENDLETON、Levi's、Lee、Timberland、BURBERRY、Paul Smithなど

キャラクターや

映画Tシャツなども取り扱ってます。

ディズニー、バットマン、スーパーマン、STARWARS、キャプテンアメリカ、ゴーストバスターズ、トムアンドジェリー、ガーフィールド、MUPPETSなど

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

