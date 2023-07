#クークルSHOP ^ ^ ♡

❦リボンタイ付きブラウス❦

[フレイ アイディー] シルキータイプライター ボウタイブラウス

FWFB224093 レディース

ICB 【洗える】BackSatinAmunzen フリルブラウス

サイズ: Free Size

色名: PNK

ブランド: FRAY I.D

メイン素材: 100% 不明

素材構成: 100% 不明

ネックスタイル: タイネック

さまざまな結び方でアレンジができるビッグリボンタイ付ブラウスは、「WHT・PNK」ハリ感のあるタイプライターを、「BLU」光沢のあるシャンブレー素材を使用しています。

襟ぐりのギャザーやボウタイをポイントに、肩線を落としたドロップショルダーで程よくゆとりをもたせ、ヒップが隠れるニュアンスあるシルエットに仕上げました。

袖口カフスを長めにとりギャザーやくるみボタンをあしらい、ふんわりとしたスリーブラインもポイントになります。

パンツにもスカートにも好相性で、デイリーに着用いただけます。

今シーズンはツイードジャケットを羽織るスタイルもおすすめです。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フレイアイディー 商品の状態 新品、未使用

