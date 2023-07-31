大注目 PlayStation4（プレステ4コントローラー2個、カセット各種付き） 家庭用ゲーム本体

PlayStation4本体とソフト各種セットになります。

Switch旧型 画面本体のみ 2017年製 動作確認済 未対策

本体とソフトの性能及び稼働に問題無しです。

Nintendo Switch本体 ソフト コントローラー

コントローラーは付属の黒いコントローラーとプラスでオレンジ色のコントローラーもセットで付けます。

Meta Quest2(oqulus quest2) 64gb 美品

計2台になります。

PS4本体 CUH-2100AB02

傷、汚れも性能等に支障は無いものになります。

psvita TV 本体 おまけ付き

中古品になりますのでご理解お願いします。

23日まで取置き【ジャンク品】ニンテンドー スイッチ 有機ELモデル ホワイト

※即購入可能です。

FF16カバー ファイナルファンタジー16 プレステ5 ps5用

※アルコール消毒等実施済み

【プレステ5インチLCDモニター】です。

※操作テストも実施済み

Nintendo Wii RVL-S-KABH 本体 ソフト付き

※値下げ交渉受けます

ゆーちゃん様専用 PlayStation®4 500GB CUH-2200A…

※値下げ致しました

PlayStation4 付属品 コントローラー ヘッドホン カセット2本セット

※要らないカセットははぶきます

［新品］プレイステーション5 デジタル Edition PS5



森の木 様専用

#プレステ4

Nintendo Switch 旧型本体 HAC-001 ジョイコンなし

#SONY

PlayStation4 Pro CUH-7200BB02 SSD換装済み

#playstation4

【付属品有】 PS3 本体 CECH-4000B LW

#龍が如く

ニンテンドースイッチライト ターコイズ

#NBA2K

ウェーブバードコントローラー (レシーバー ＋ 多機能接続アダプタ)×2セット

#battlefield

NINTENDO SWITCH LITE &マリオソフト

#fifa

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

PlayStation4本体とソフト各種セットになります。本体とソフトの性能及び稼働に問題無しです。コントローラーは付属の黒いコントローラーとプラスでオレンジ色のコントローラーもセットで付けます。計2台になります。傷、汚れも性能等に支障は無いものになります。中古品になりますのでご理解お願いします。※即購入可能です。※アルコール消毒等実施済み※操作テストも実施済み※値下げ交渉受けます※値下げ致しました※要らないカセットははぶきます#プレステ4#SONY#playstation4#龍が如く#NBA2K#battlefield#fifa

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

任天堂Switch有機EL ソフト3本付き