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大注目 PlayStation4（プレステ4コントローラー2個、カセット各種付き） 家庭用ゲーム本体

商品の説明

PlayStation4本体とソフト各種セットになります。
Switch旧型　画面本体のみ　2017年製　動作確認済　未対策
本体とソフトの性能及び稼働に問題無しです。
Nintendo Switch本体　ソフト　コントローラー
コントローラーは付属の黒いコントローラーとプラスでオレンジ色のコントローラーもセットで付けます。
Meta Quest2(oqulus quest2) 64gb 美品
計2台になります。
PS4本体 CUH-2100AB02
傷、汚れも性能等に支障は無いものになります。
psvita TV 本体　おまけ付き
中古品になりますのでご理解お願いします。
23日まで取置き【ジャンク品】ニンテンドー スイッチ 有機ELモデル ホワイト
※即購入可能です。
FF16カバー ファイナルファンタジー16 プレステ5 ps5用
※アルコール消毒等実施済み
【プレステ5インチLCDモニター】です。
※操作テストも実施済み
Nintendo Wii RVL-S-KABH 本体 ソフト付き
※値下げ交渉受けます
ゆーちゃん様専用 PlayStation®4 500GB CUH-2200A…
※値下げ致しました
PlayStation4 付属品 コントローラー ヘッドホン カセット2本セット
※要らないカセットははぶきます
［新品］プレイステーション5 デジタル Edition PS5

森の木 様専用
#プレステ4
Nintendo Switch 旧型本体　HAC-001　ジョイコンなし
#SONY
PlayStation4 Pro CUH-7200BB02 SSD換装済み
#playstation4
【付属品有】 PS3 本体　CECH-4000B LW
#龍が如く
ニンテンドースイッチライト ターコイズ
#NBA2K
ウェーブバードコントローラー (レシーバー ＋ 多機能接続アダプタ)×2セット
#battlefield
NINTENDO SWITCH LITE &マリオソフト
#fifa

任天堂Switch有機EL ソフト3本付き

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり
PlayStation4本体とソフト各種セットになります。本体とソフトの性能及び稼働に問題無しです。コントローラーは付属の黒いコントローラーとプラスでオレンジ色のコントローラーもセットで付けます。計2台になります。傷、汚れも性能等に支障は無いものになります。中古品になりますのでご理解お願いします。※即購入可能です。※アルコール消毒等実施済み※操作テストも実施済み※値下げ交渉受けます※値下げ致しました※要らないカセットははぶきます#プレステ4#SONY#playstation4#龍が如く#NBA2K#battlefield#fifa

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

大注目 PlayStation4（プレステ4コントローラー2個、カセット各種付き） 家庭用ゲーム本体

43分钟前

大注目 PlayStation4（プレステ4コントローラー2個、カセット各種付き） 家庭用ゲーム本体

¥21,000 ¥11,760

(税込) 送料込み
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コメント (7)

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【純正品】ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK 4) ミッドナイト・ブルー (CUH-ZCT2J22)

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