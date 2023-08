日本最大の シュプリーム★21SS Kaws カウズチョークボックスロゴスウェットパーカー パーカー

SUPREME シュプリーム★21SS Kaws Chalk Logo Hooded Sweatshirt カウズチョークボックスロゴフーデッドスウェットパーカー

シュプリームの21SS Kaws Chalk Logo Hooded Sweatshirt カウズチョークボックスロゴフーデッドスウェットパーカーになります。

株タグ付きです。

当方の取扱品は全て確実に正規品ですのでご安心下さい。

【サイズ表記】

XL

【実寸】

肩幅:60cm

身幅:70cm

袖丈:64cm

着丈:77cm

平置きでの測定ですが、素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください

【状態】

8/10

【カラー】

ピンク

【素材】

コットン

【付属品】

なし

【その他】

※事前にプロフィール欄とこちらを必ずご一読下さい。

※自己紹介欄にも記載しておりますが、当方の取り扱い品は全て国内正規店もしくは海外正規店購入の確実正規品になります。ご安心してご利用下さい。

※撮影環境やモニター環境により、実際の商品と少々色味が異なる場合があります。

※基本的に送料無料にて出品させて頂いておりますが、北海道・沖縄・離島への発送の場合は送料着払いもしくは商品代金に+1000円頂戴致します。ご購入前に必ずご申告下さい。

※出来る限り細かく確認は行っておりますが、中古品(新品と記載しているものでも素人保管)ですので、記載にないスレ、キズ及び汚れがある場合が御座います。

※サイズ感に関する質問にはお答えしておりません。

※価格交渉は希望金額を明記の上お願いします。

※過度な値下げ交渉はご遠慮ください。

※商品説明欄に記載のないものは付属致しません。

※状態面等、出品作業時に極力見落としが無いよう確認を行っておりますが、ご心配な方は事前にご質問くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

