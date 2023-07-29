人気新品入荷 【ほぼ新品】SONY SEL24F14GM レンズ(単焦点)

箱からだし、5回シャッターを切ったのみで、外に一切持ち出しておりません。

Zeiss batis 40 F2 CF

買ってから思ってたのと違うため他のレンズに乗り換えたため出品します。

箱付き新同品★Canon EF LENS 50mm 1:1.8 STM キヤノン



Nikon AF-S DX 40mm F2.8 マクロレンズ

広角単焦点Gマスターレンズ SEL24F14GM（FE 24mm F1.4 GM）

SIGMA 20mm F2 DG DN Contemporary Lマウント



Carl Zeiss カールツァイス Planar T* 50mm F1.4



超美品❗️ニコンAis Nikkor 35mm/f2.8 単焦点マニュアルレンズ

マウント...αEマウント系

新品級 NIKON AI-S NIKKOR 55mm f2.8 MF A673

フルサイズ対応...フルサイズ対応可

Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z

開放F値...～1.5未満

3408506 極上お勧め品 Super-Takumar F2/35mm

焦点距離...18mm～70mm未満

Canon MACRO LENS EF100mm 1:2.8

フィルター経...67mm

絞りリング付❗️FUJIFILM FUJINON XF27mmF2.8 R WR

重量...445g

MINOLTA ROKKOR-PF 58mm F1.4 Eマウント付 L323



APO-SUMMICRON-M 90mm F/2 ASPH Leicaライカ



フジノンレンズ XF18mmF1.4 R LM WR FUJIFILM 元箱なし

◆セット内容◆

Nikon ニコン Ai-S Nikkor 35mm f2.8

・レンズ本体

CONTAX Carl Zeiss S-Planar 60mm F2.8 AEG

・レンズフード

Nikon ニコン Ai-S NIKKOR ED 300mm F4.5

・レンズフロントキャップ

SONY ZEISS Distagon FE 35mm f1.4 ZA

・レンズリアキャップ

SEL2860 SONY FE28-60mm F4-5.6 プロテクター付き！

・ソフトキャリングケース

OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 シルバー

・キャリングケース用ストラップ

七工匠 7artisans 60mm F2.8 Macro Xマウント

・取扱説明書類

Canon FD 35㎜ F2(凹レンズ)



SAMYANG 単焦点広角レンズ 14mm F2.8 ED 特価

※付属品はすべて揃ってます

MINOLTA AF 85mm 1.4 α ソニー Aマウント フード付



Voigtlander Ultron 28mm F/1.9 Asperical



未使用品Industar 61 L/Z MC 50mm f2.8 3

◆発送詳細◆

Canon 50mm f/1.8 L39 レンジファインダー用レンズ（整備品）

・らくらくメルカリ便（全国送料無料）

fujinon super ebc xf 18-55mm(富士フイルム)



キヤノン CANON レンズ EF50mm F1.4 USM フード フィルター

※値引き交渉、ご返品には対応しておりません。

シグマ 35mm f1.4 DG DN Art SONY

※あくまで中古品につき、神経質な方はご購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 新品、未使用

箱からだし、5回シャッターを切ったのみで、外に一切持ち出しておりません。買ってから思ってたのと違うため他のレンズに乗り換えたため出品します。広角単焦点Gマスターレンズ SEL24F14GM（FE 24mm F1.4 GM）マウント...αEマウント系フルサイズ対応...フルサイズ対応可開放F値...～1.5未満焦点距離...18mm～70mm未満フィルター経...67mm重量...445g◆セット内容◆・レンズ本体・レンズフード・レンズフロントキャップ・レンズリアキャップ・ソフトキャリングケース・キャリングケース用ストラップ・取扱説明書類※付属品はすべて揃ってます◆発送詳細◆・らくらくメルカリ便（全国送料無料）※値引き交渉、ご返品には対応しておりません。※あくまで中古品につき、神経質な方はご購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 新品、未使用

OLYMPUS ZUIKO 24mmf2.8（未使用）【土日特価】EF50mm F1.8STM 美品、完動品 おまけ付きSIGMA 24mm F3.5 DG DN Lマウント(美品)SONY ソニー E 35mm F1.8 SEL35F18