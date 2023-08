古典 ♡美品♡希少品♡ブラックレーベルクレストブリッジジャケット♡早い者勝ち♡ その他

『お取引実績2300回以上で悪い評価0』

ステューシー コーチジャケット 【新品未開封】

■新規の方のみならずリピーターの方も多数購入して頂いていますのでスムーズなお取引を心掛けています。[24時間コメントOK][即購入OK]ですので早い者勝ちです。

■サイズ3(L)も出品しています

【サイズ】2

【着丈】約66㎝

【脇下】約41㎝

【身幅】約46㎝

【素材】画像5参照

【カラー】イエローチェック柄

【状態】傷や汚れも無く美品

【使用回数】ワンシーズン使用

■素人寸法で多少の㎝誤差は御了承下さい

『他の出品予定』

■ブランド衣類はバーバリーブラックレーベル、MSGM、アルマーニ、モンクレール、バレンシアガ、シュプリーム、ジバンシー、セリーヌ、ラルフローレンなど多数保有していますので少しづつ出品予定です

『お願い』

■神経質の方のご購入はご遠慮願います

■評価悪いが3つ以上の方はまずはコメントから

■自己紹介文を観覧の上よろしくお願い致します

『関連検索』

#バーバリー

#BURBERRY

#バーバリーブラックレーベル

#BURBERRYBLACKLABEL

#バーバリーブルーレーベル

#BURBERRYBLUELABEL

#バーバリーロンドン

#BURBERRYLONDON

#ブラックレーベルクレストブリッジ

#BLACKLABELCRESTBRIDGE

#バーバリーブラックレーベルジャケット

#ブラックレーベルクレストブリッジジャケット

『こちらの品を目に掛けて頂きありがとうございます。ご検討をよろしくお願い致します』

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブラックレーベルクレストブリッジ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

