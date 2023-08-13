クリスマス特集2022 ★1.52ct★✨エメラルド0.65ctダイヤモンドプラチナリング指輪 リング

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商品の説明
こんにちは( ^ω^ )dpジュエリーです。
モアサナイト 2mm フルエタニティリング 10号～17号 Silver925
ご覧頂きありがとうございます。
鑑別証付き 天然モルガナイト ダイヤ ピンクゴールドk18 リング
ご購入決定品 アンティーク 優しい色味の珊瑚の指輪
★素材★
Ciel-しえる꙳✩.*˚様専用★ウァンドーム青山 ダイヤリング 7号
HERMES(エルメス) クロワゼット 指輪リング シェーヌダンクル 15号
石：エメラルド 1.52ct 刻印あり
Tiffany ハーモニー ダイヤプラチナリング 7号 鑑定書付
6月16日出品終了、天然石シルバーリング４つセット
ダイヤモンド 0.65ct 刻印あり
PROMISE リング ブラック 9号 ジャスティンデイビス
hum ダイヤリング 7号 Ｋ18
地金：Pt900 刻印あり
【昭和レトロ】K18 オパール 陽刻 菊爪 10号 指輪
TASAKI K18 ダイヤモンドパールリング ネックレス セット
サイズ：12号(サイズ変更可)
ティファニー ソレスト エメラルドカット ダイヤモンドリング ハーフエタニティ
バーバリー Burberry ブランドロゴ 一本ライン シルバーリング 925
重量：約6.9g
Pt900 天然 クリソベリルキャッツアイ 1.59ctダイヤ リング
大幅値下げ中✨翡翠リング 13号 ヒスイ 鑑別書付き
状態：鑑定済
付属品あり❣️ROYAL ASSCHER❣️計0.23CT✨プラチナダイヤリング
【新品仕上げ済】ハリーウィンストン リリークラスター ダイヤリング【11272】
ダイヤモンド＆ドットラインリング 11号 Pt＊サイズ直し可能
★補足コメント★
極太 K18 Pt900 プラチナ ダイヤモンド リング 指輪 12号 13号
1.52ct大粒エメラルド0.65ctダイヤモンドプラチナリングのご紹介です。✨✨
【鑑別書あり】18Kルチルクォーツ15号
上質の大粒エメラルドを使用しました。✨
R♡R様専用
特徴としては色味がとてつもなく鮮やかなグリーンでごさいます。✨9枚目写真でコロンビア産のエメラルドと並べて撮影したものをご参考にしてください。✨✨ほんとに発色が素晴らしく、透明度抜群です。✨✨色の濃さより、照りを重視される方は是非おすすめさせて頂きます。✨✨
【直ちゃん様専用】STAR JEWELRY Pt950ダイヤモンドリング
K18ダイヤモンドリング 0.83ct 2.58g
006012YSFOK328
【ちず様専用】合成スピネル K14WG リング
#ダイヤモンド #ダイヤ #リング #指輪 #ダイヤリング #ジュエリー #アクセサリー #プレゼント #エタニティ#18金 #K18#プラチナ#一粒#オーバル#マーキース#テーパー#オーバル#エメラルド#グリーン#ムゾー#鉱山#コロンビア#コロンビア産#ムゾー鉱山#vividgreen#ビビッドグリーン#ヴィヴィッドグレード#希少石#1ct#5ct#大粒#大振り#6ct
STAR EWEIRY スタージュエリー 色石K18リング 2.38g
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
コデラトモコ TOMOKO KODERA 小寺智子 ダイヤモンド リング
18金 天然ダイヤモンド プラスリング pt900
ミントガーネットリング
【ご専用】★Cartierカルティエ★ラブリングハーフダイヤ52
18金 K18 ダイヤ付きデザインリング レディース 2.3g 12号 X911
天然 ルビー ダイヤモンド リング 1ct k18 f
CHANEL シャネル 指輪
【YC9737】Pt900 天然ダイヤモンド リング
こんにちは( ^ω^ )dpジュエリーです。ご覧頂きありがとうございます。★素材★石：エメラルド 1.52ct 刻印あり ダイヤモンド 0.65ct 刻印あり地金：Pt900 刻印ありサイズ：12号(サイズ変更可)重量：約6.9g状態：鑑定済 ★補足コメント★ 1.52ct大粒エメラルド0.65ctダイヤモンドプラチナリングのご紹介です。✨✨上質の大粒エメラルドを使用しました。✨特徴としては色味がとてつもなく鮮やかなグリーンでごさいます。✨9枚目写真でコロンビア産のエメラルドと並べて撮影したものをご参考にしてください。✨✨ほんとに発色が素晴らしく、透明度抜群です。✨✨色の濃さより、照りを重視される方は是非おすすめさせて頂きます。✨✨006012YSFOK328#ダイヤモンド #ダイヤ #リング #指輪 #ダイヤリング #ジュエリー #アクセサリー #プレゼント #エタニティ#18金 #K18#プラチナ#一粒#オーバル#マーキース#テーパー#オーバル#エメラルド#グリーン#ムゾー#鉱山#コロンビア#コロンビア産#ムゾー鉱山#vividgreen#ビビッドグリーン#ヴィヴィッドグレード#希少石#1ct#5ct#大粒#大振り#6ct
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目立った傷や汚れなし
クリスマス特集2022 ★1.52ct★✨エメラルド0.65ctダイヤモンドプラチナリング指輪 リング
375
20分钟前
クリスマス特集2022 ★1.52ct★✨エメラルド0.65ctダイヤモンドプラチナリング指輪 リング
¥
330,000
¥
151,800
(税込) 送料込み
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リング
★1.52ct★✨エメラルド0.65ctダイヤモンドプラチナリング指輪
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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出品者
70360832a27b65
1503
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クリスマス特集2022 ★1.52ct★✨エメラルド0.65ctダイヤモンドプラチナリング指輪 リング
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