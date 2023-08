ご覧頂き有難うございます。#古着屋tenです。

●商品名

アメリカUSA古着USEDカーハートcarharttコットンダック厚肉ヘビーウェイトハンティングジャケットカバーオールフィールドコートマウンテンパーカーブルゾンアウタービッグサイズオーバーサイズビッグシルエットゆるダボ

●ポイント

アメリカで古くから愛される

ワークウェアブランド【カーハートcarhartt】

大人気カーハートのハンティングジャケット。

生地はダメージも含め雰囲気抜群な厚肉ヘビーコットン。

ボディカラーは風合いよく色落ちしたくすみカーキ。

M65の様なフロントに4つ内側に1つのポケット。

機能性、ファッション性に優れたダブルジップ。

脇下にはベンチレーションホールがあり袖はボタンで調節可能です。

カーハートらしい無骨なヘビーウェイトジャケットです。

アメカジファッションの定番で男らしい無骨なデザインが魅力です。

カーハートで同じく人気のペインターパンツと合わせて

とことんアメカジセットアップがオススメです。

ビッグサイズビッグシルエットが旬な今

ユニセックスにお使い頂けるアイテムです。

●状態

写真では写りにくい赤っぽいアタリが所々ございます。

ポケット角に、ボタン跡のくすみがございます(写真10)

成分タグに着色の様なものがございます(写真4)

使用感やダメージ、アタリ、色あせ等はございますが

カーハートらしい着古したビンテージライクな味があり

古着らしいお好みの風合いとなってます。

●サイズ

表記タグ:XLサイズ

※日本人メンズXL~2XL相当

●採寸

肩幅:52cm

身幅:63cm

着丈:83cm

袖丈:68cm

●カラー

ボディ(くすみカーキ)

ブランドタグ(白 オレンジ エンジ)

●素材

コットン

ポリエステル

●古着は一点物です

同じ物は2つと存在しません。

お気に入りがございましたら是非どうぞ。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

