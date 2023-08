超可爱の vision pyrex Tシャツ Abloh Virgil Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

pyrex vision のTシャツです。

レア! ディズニー プリンセス ヒロイン プリント Tシャツ ディズニー 80S

人気のブラックカラーです。

【希少コラボ M】NOCTA×NIKE フロントロゴ バックプリント 希少

タグを見ていただいたら分かると思いますが正規品です。

美品 Moncler Genius × fragment フォトプリントTシャツ



ルイヴィトン 1271V ホワイト カジュアル Tシャツ

off-whiteの前身とも言われるpyrex vision ですが、ワンシーズンしか出していないのでレアな商品となっています。

【値下げ不可】古着 00s KORN



DIME MLT ATHLETIC JERSEY 23SS Sand L 新品

サイズはLになります。

メゾンマルジェラ tシャツ

チャンピオンのボディを使っているので生地もしっかりしています。

【大人気モデル】KENZO タイガー オーバーサイズ Tシャツ 虎 XL



230510⑤90's BRONZE AGE Tee

2012年モデルですが色落ち、プリントの割れ等もありません。

THE RAMPAGE 武者修行ファイナル 限定Tシャツ



90s ビンテージ ハーレー ドラッグレース Tシャツ Easy riders

サイズ

【希少】アンダーカバー ウエステッドユース コラボ Tシャツ L サイズ3 黒

肩幅 約:50cm

Alice In Wonderland Cheshire Cat White

身幅 約:50cm

木村拓哉さん愛用Standard Californiaオンライン限定LogoT

袖丈 約:20cm

正規 19AW Maison Margiela マルジェラ ロゴ Tシャツ

全長 約:68cm

希少!STUSSY ステューシー ドラゴン タトゥーアート ストックロゴ



フルーツオブザルーム Tシャツ タイダイ サイズM 90s ヴィンテージ 古着



SupremeTシャツ

身長170cm筋肉質体型でちょうど良く着れました。

【希少デザイン】ワイスリー☆バックプリント入りTシャツ ヨウジヤマモト 即完売.

(若干余裕があります。)

90s Aerosmith Tシャツ GET A GRIP 菅田将暉着用



deep river tシャツ who28 hideyoshi 着用

ヴァージルアブロー

old ghosts ghost powell bones brigade 90

off-white

専用商品です☆ルイヴィトン Tシャツ LOUIS VUITTON

pyrex vision

Bristol MLB TEE

yeezy

ブルースウェーバー 伊勢丹限定 サイズL

y-3

DESCENDANT HORIZON PIGMENT DYE SS

nike

値下げ不可 90s PANTERA ヴィンテージ Tシャツ L パンテラ

supreme

犬tシャツ ダックスフンド 2XL相当

givenchy

WACKO MARIA ワコマリア ブラック Tシャツ

raf simons

【超希少コラボ】NIKE × STUSSY ビッグロゴ入りTシャツ 人気カラー

maison margiela

マルジェラ Tシャツ 切り替え カットソー ブラック×ネイビー カットソー

stussy

新品 L 正規品 ナヴ イタミ コラボ DEMONS 女神 プリント Tシャツ

ambush

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オフホワイト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

pyrex vision のTシャツです。人気のブラックカラーです。タグを見ていただいたら分かると思いますが正規品です。off-whiteの前身とも言われるpyrex vision ですが、ワンシーズンしか出していないのでレアな商品となっています。サイズはLになります。チャンピオンのボディを使っているので生地もしっかりしています。2012年モデルですが色落ち、プリントの割れ等もありません。サイズ肩幅 約:50cm身幅 約:50cm袖丈 約:20cm全長 約:68cm身長170cm筋肉質体型でちょうど良く着れました。(若干余裕があります。)ヴァージルアブローoff-white pyrex vision yeezy y-3 nike supreme givenchy raf simons maison margiela stussy ambush

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オフホワイト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【即完売モデル】シュプリーム☆ワンポイント刺繍ロゴ定番人気カラーTシャツ/536PANTERA 5MiNUTES ALONETシャツパンテラ染み込み大判プリントKITH STAR WARS TEE RETURN OF THE JEDIルイヴィトン ワンポイント刺繍LVロゴ tシャツ ブルー イエロー cl03パームエンジェルス PALM ANGELS Tシャツ 半袖 ロゴ ラメ ハート