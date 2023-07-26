【特別訳あり特価】 SEVENTEEN ジョンハン トレカセット アイドル

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✖︎バラ売り、値下げ交渉不可

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(上記に関するお問合せはご遠慮ください)

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SEVENTEEN セブチ トレカ ジョンハン セット

トレカ等60点セットになります。

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海外輸入品も含みます。

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初期スレや傷等ある場合がございますので予めご了承ください。

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素人保管になりますので気になる方はご購入お控えください。

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【バラ売り不可】Kep1er バヒエ lovestruck 封入トレカ80点

防水対策の上、まとめて補強または箱等にお入れして発送いたします。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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