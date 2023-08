【国内正規総代理店アイテム】 madder madder ツインズ レイヤード バイカラー ワンピース ロングワンピース

madder madder

・公式サイトで購入後1度試着しました。

・折りたたんで発送しますので、シワが出来ます。ご了承ください。

※こちらの商品早急に売り切りたいのでお値下げ可能です。

即購入⭕️

6/17お値下げしました。

(説明引用)

「全部、ふたつで、ひとつ。デニムライクな素材のワンピース」

「マダマダ植物図鑑」に載っている架空の植物シリーズ。”双子の植物”をイメージしたドレス。

そこは深い深い森の中。きっと人間はまだ、誰も足を踏み入れたことがありません。

風のいたずらで遠くから運ばれてきたふたつの種が、芽を出し、寄り添って双子のように育ちました。

生まれた時から、朽ちる時まで、一生を分かち合う。

雨の日も、晴れの日も、風の日も、ひとつで、ふたつ。ひとりで、ふたり。

そんなイメージで作ったドレスです。

おしとやかで、上品な印象のかたちのドレスをあえてデニムライク素材×ホワイトのバイカラーではずしました。

「デニムライク」なこの生地は、コットン/ポリエステル/ポリウレタンでできた本物のデニムのような「デニム調」の素材。

夏には少し暑くて、汗もかくし・・敬遠しがちなデニム素材。こちらは”デニムライク”のため、

通常のデニムと違い、さらっと軽い着心地で気温の高い春夏も安心して着ることができると思います。

袖のレイヤードは折って短くしても、印象が変わってまた素敵。

胸元にお行儀良く並んだボタンがなんとも可愛らしいですね。

取り外し可能な襟は「つけ襟」として、個体でも使用可能。冬にニットに合わせるのもおすすめです。

2本ついたベルトももちろん、個体で使えます。

(穴が空いていないため、しっかりと止めたい方はピンなどで固定・もしくは結ぶなどしてお使いください)

「取り外し可能」アイテムが十八番のマダマダですが、こんなに贅沢な服、いまだかつてなかったような・・

定価26,000円

袖丈···七分袖

マダマダ maddermadder

#maddermadder

#マダマダ

#ロングワンピース

#tesioni

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

