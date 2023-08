ご覧いただきありがとうございます!

ディオールの大人気ライン、レディディオールハンドバッグです。今ではなかなか手に入れることのできない希少なヴィンテージのレディーディオールになります。女性らしくエレガントなデザインのバッグです。

エルメス エールバッグジップルトゥルネ31

•ブランド名 クリスチャンディオール/Christian Dior

【期間限定お値下げ】PRADAプラダ ガレリア サフィアーノレザー ラージバッグ

•タイプ レディ-ディオール

美品 マイケルコース バッグ

•ライン 手提げ カナージュ

美品✨ Longchamp ロンシャン ハンドバッグ ロゾ 黒 金 カーフレザー

•対象 レディース

【良品】ルイヴィトン モノグラム ハンドバッグ チェリーブロッサム パピヨン

•素材 ファブリック•ナイロン

CIGABERRY 蝶々 バッグ large arcana archive

•表記カラー ブラック

mila schon レザー 黒 ハンド ショルダー クラッチバッグ

•金具 ゴールド

【極美品☆希少☆専用袋付】エムシーエム ハンドバッグ ヴィセトス ブラック 黒

•仕様 開閉・ファスナー式、内側ファスナーポケット 1

高級 人気 サンローラン アップタウン2WAYバッグ



HIROFU ヒロフ ヴィータ ハンドバッグ トートバッグ Hロゴ

☆シリアル番号

シーバイクロエ フロウ ショルダーバッグ ハンドバッグ ナイロン 紺

RU 1917

JAMIN PUECH ジャマン・ピュエッシュ



【Maison Margiela】Glam Slam

☆サイズ☆

LOUIS VUITTON ハンドバッグ ドーヴィル モノグラム M47270

幅 約31cm

ルイヴィトン マヒナ トートバッグ ハンドバック

高さ 約26cm

BURBERRYサフィアーノレザーハンドバッグノバチェックブラウン

奥行き 約9cm

シャネル WOC キャビアスキン

•多少の誤差はご了承ください

シンクビーハンドバッグ新品、未使用



LA BAGAGERIE☆アイボリーがま口ショルダーバッグway本郷智香子

☆商品状態

ソフィーヒュルム ハンドバッグ 2way レザー ショルダー

中古品ランク A~AB

限界価格❣️ルイヴィトン*モノグラム*スピーディ30*ミニボストンバッグ✨

目立った汚れや傷などのダメージはありません。

《お値下げ》シャネル ワイルドステッチ バッグ

金具に微細な傷やくすみがございますが、あまり目立つようなものでは無く、 ファスナーの金具に少剥がれや変色あります☆☆☆写真をご確認お願い致します。

美品!グッチ ハンドバッグ 2way GG柄 PVC レザー ブラウン

外側と内側のファブリック•ナイロンは目立った汚れや傷はありません、まだとてもキレイな状態です。

ケイトスペード ギンガムチェック バケットバッグ ショルダーバッグ

中にバッグインバッグも使ってますので、かばんの型崩れは無しです。

GUCCI ハンドバッグ 美品

自宅保存ですのでご理解いただけると幸いです。

オルセット ORSETTO CITTA レザーショルダーバッグ ボルドー

☆スマホ撮影のため実物のものと色が違う事があります。

試着のみ ワイヤーバッグ スタンダード



Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド/ハンドバッグ

☆購入先

LADY DIOR✨MY ABCDIOR ディオール ハンドバッグ スモール 白

こちらの商品は、正規品のみを取り扱うオークションにて購入しております。鑑定士による真贋鑑定をクリアした正規品のお品です。100%正規品ですのでご安心ください。

ロエベ ハンドバッグ ナッパアイレ/マイア



MICHELANGELO ミケランジェロ ハンドバッグ 型押し ビジュー 肩掛け

☆付属品

【最終値下】エルメス プリュム28

保存袋

美品✨ヴィトン スピーディ30 ハンドバッグ エピ レッド 赤 ボストン

バッグインバッグ(おまけです)

お値下 ビヨンドザリーフ BEYOND THE REEF



プラダ ハンドバッグ - アイボリー 革タグ

☆状態は主観の部分もありますので写真でよくご確認をお願いします。 トラブルを避けるため分からないことがあればお気軽にお問合せください。

【希少極美品✨】 MIUMIU ナッパクリスタル ハンドバッグ ブラック



値下げ! 1~2回使用のみ アジョリー ファーバック 希少 ラビットファー

☆発送

夏のボーナスセール!JIMMY CHOO エナメル パテント バッグ

午前11時までのご注文で当日便発送を行います。

ANITA BILARDI ♡ バッグ



⭐︎ お値下げ! think bee! バック

★中古品の商品なので神経質なお方はご購入お控え下さい。

PELLICO / ペリーコ ゼブラ コンテ バッグ CONTE BAG



【Salvatore Ferragamo】サルヴァトーレフェラガモ 5370美品

よろしくお願い致します。 m(_ _)m

ご覧いただきありがとうございます!コメントなし即購入OKです! (^_^)v トラブルを避けるためプロフィールをご確認下さい (*´꒳`*)♡☆商品名CHRISTIAN DIOR LADY DIOR NYLON CANNAGE HANDBAGクリスチャン ディオール レディーディオール ナイロン カナージュ ハンドバッグ ☆商品説明ディオールの大人気ライン、レディディオールハンドバッグです。今ではなかなか手に入れることのできない希少なヴィンテージのレディーディオールになります。女性らしくエレガントなデザインのバッグです。•ブランド名 クリスチャンディオール/Christian Dior •タイプ レディ-ディオール •ライン 手提げ カナージュ •対象 レディース•素材 ファブリック•ナイロン•表記カラー ブラック•金具 ゴールド•仕様 開閉・ファスナー式、内側ファスナーポケット 1☆シリアル番号RU 1917☆サイズ☆幅 約31cm高さ 約26cm 奥行き 約9cm•多少の誤差はご了承ください☆商品状態中古品ランク A~AB目立った汚れや傷などのダメージはありません。金具に微細な傷やくすみがございますが、あまり目立つようなものでは無く、 ファスナーの金具に少剥がれや変色あります☆☆☆写真をご確認お願い致します。外側と内側のファブリック•ナイロンは目立った汚れや傷はありません、まだとてもキレイな状態です。中にバッグインバッグも使ってますので、かばんの型崩れは無しです。自宅保存ですのでご理解いただけると幸いです。 ☆スマホ撮影のため実物のものと色が違う事があります。☆購入先こちらの商品は、正規品のみを取り扱うオークションにて購入しております。鑑定士による真贋鑑定をクリアした正規品のお品です。100%正規品ですのでご安心ください。☆付属品保存袋バッグインバッグ(おまけです)☆状態は主観の部分もありますので写真でよくご確認をお願いします。 トラブルを避けるため分からないことがあればお気軽にお問合せください。☆発送午前11時までのご注文で当日便発送を行います。★中古品の商品なので神経質なお方はご購入お控え下さい。よろしくお願い致します。 m(_ _)m

