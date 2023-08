ご覧いただき、ありがとうございます。

90's オーストラリア WINKS 刺繍 デザイン レザー ウール スタジャン

プロフもご一読お願いします。

「商品説明」

☆ブランド

PUMA プーマ

☆表記サイズ

O(実寸からL程度)

☆実寸(素人採寸につき、誤差ご容赦ください。)

着丈66cm

身幅60cm

袖丈61.5cm

肩幅50cm

☆カラー

ブラウン

☆素材

10枚目の写真をご覧下さい。

☆状態

ややタバコ臭があります。タバコが苦手な方は購入をお控え下さい。その他、使用感はありますが、目立った傷や汚れは無く、これからも長く着用していただけます。

※商品の写真撮影には、撮影専用のマットを使用しております。

(お願い)

仕事が長時間且つ不規則なため、コメントの返信に時間がかかる場合がありますのでご理解下さい。

値段交渉はありですが、フォロワー登録していただいた方のみとします。また、希望価格の提示をお願いします。

(値段交渉の流れ)

⇨希望価格をコメント

⇨価格交渉、決定

⇨フォロワー登録

⇨専用にして値下げ

⇨ご購入

購入はいかなる場合も早い者勝ちです。コメントの途中や交渉成立後の値下げ専用中等、一番に購入ボタンを押した方に販売します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド プーマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただき、ありがとうございます。プロフもご一読お願いします。「商品説明」☆ブランドPUMA プーマ☆表記サイズO(実寸からL程度)☆実寸(素人採寸につき、誤差ご容赦ください。)着丈66cm身幅60cm袖丈61.5cm肩幅50cm☆カラーブラウン☆素材10枚目の写真をご覧下さい。☆状態ややタバコ臭があります。タバコが苦手な方は購入をお控え下さい。その他、使用感はありますが、目立った傷や汚れは無く、これからも長く着用していただけます。※商品の写真撮影には、撮影専用のマットを使用しております。(お願い)仕事が長時間且つ不規則なため、コメントの返信に時間がかかる場合がありますのでご理解下さい。値段交渉はありですが、フォロワー登録していただいた方のみとします。また、希望価格の提示をお願いします。(値段交渉の流れ)⇨希望価格をコメント⇨価格交渉、決定⇨フォロワー登録⇨専用にして値下げ⇨ご購入購入はいかなる場合も早い者勝ちです。コメントの途中や交渉成立後の値下げ専用中等、一番に購入ボタンを押した方に販売します。

