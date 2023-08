FURMAN AR1215Jパワーディストリビューター

SENNHEISER ( ゼンハイザー ) E904 ドラム・パーカッション

ファーマンの安定化電源です

新品未開封 SHURE MV88+ VIDEO KIT

100Vか120Vに切り替えて使えます

strymon El Capistan dTape Echo ストライモン

電源入ります。最近はで使用していました。

オン・ステージ パーソナルカラオケ PK-RT1200

大きな傷はないですが、それなりにネジなどにはサビっぽい部分もあります。

QSC パワードスピーカー K12 1000W 2台セット 音響特機 美品



Charter Oak SCL-1 vca complimiter 2ch

説明書は付属しますが、

RogerMayer Mongoose Fuzz limited edition

すでに販売していない製品なので、保証書の登録はできないかと思います。

[Gemini様専用] dbx 231S SILVER グラフィックイコライザー



✨最終お値下げ✨ 送料込 BM400W BlueMicrophones Yeti

値段は徐々に下げていきますので、よきところで購入ください。

SSL (Solid State Logic) SiX アナログミキサー



AIRA by Roland SYSTEM-1

FURMAN

DUPLEX 2U ラックケース【値下げ応相談】

AR-1215J (日本仕様)

YAMAHA AG03 MK2

入出力電圧

Blue Microphones Yeti X 高品質USBマイク BM600X

100Vmode 100V±2.5V : input 80-122V

えぬさん専用 ZOOM AC-2 アコースティックギター用プリアンプ

120Vmode 120V±2.5V : input 97-141V

AET HCR 1.2m 電源ケーブル

許容負荷電流

BEHRINGER XENYX QX2222USB アナログミキサー

15Amp 100Vmode : input 104V

Two Notes Torpedo Live

15Amp 120Vmode : input 124V

ALLEN&HEATH ZED18 ZED-18 ZED1802/X

※15Aを負荷させるには出力電圧modeより 4V高い必要があります、それ以下の場合は 12A迄でご使用ください。

ノイマン U87ai NEUMANN コンデンサーマイク

コンセント数

【M1304-131-100】5チャンネル ステレオ 音声ミキサー 本体

背面3P x 8 前面3P x 1

RODE NT1-A コンデンサーマイク(リフレクションフィルター付)3点セット

遮断電圧

CANARE 16ch パラボックス 16J12F1

100Vmode : 65V以下 または 135V以上

FISHMAN Platinum Pro EQ/DI

120Vmode : 75V以下 または 150V以上

OCD fulltone

その他

Roland マルチチャンネルミキサーモニターコントローラー RFM-186

・10個のLEDからなる、入力電圧メーター

BLUEBIRD SL

・異常電圧時に点灯するインジケーター

【美品】LINE6 POD HD マルチエフェクター アンプシミュレーター

・正常電圧時に点灯するレギュレーションインジケーター

Steady State Fate Detect-Rx

・異常電圧時には出力をシャットダウンして機材を守ります

BC-1X Bass Comp BOSS

外形寸法/重量

YAMAHA モニタースピーカー MS60S ②

W483 × H44 × D205mm / 5 kg

Digidesign 003 Rack+ オーディオインターフェース

電源コード 2.9 m

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

