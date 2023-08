カラー...キャメル

柄・デザイン...無地

素材...本革、シルバー金具

定価...26800円

楽天の4Uファッションというお店で1年ほど前に購入したキューブバッグです。

こちらはプレミアムタイプの本革でとても柔らかく高級感があります。

2、3度ほど短時間使用して保管しておりました。

コバ部分に目立たない細かいヒビ、内側毛羽立ち、底金具にスレ少々はあるものの全体的に目立つ汚れ等はなく美品だと思います。

他に細かい見落としがあったらすみません。

カデナ(若干汚れキズあり、鍵付き、エルメスではありません)は自身で付け替えており元々のものはありませんのでご了承ください。

フォクシーやルネなどのフェミニン、エレガントなお洋服にも合いますしカジュアルな装いにも合うバッグだと思います。

エルメスのピコタン ロックがお好きな方にもオススメです。

お色も使いやすいかと思います。

中古にご理解のある方にお譲りします。

☆他にも色々と出品しておりますのでご覧くださいませ(*´-`)

#キューブバッグ

#トートバッグ

#ハンドバッグ

#バケツバッグ

#本革バッグ

#フォクシーワンピース

#ルネワンピース

#ママ友会

#ootd

#ootn

#イベント

#二次会

#4U

#学校行事

#キャメル

#エタン

#エトープ

#グレージュ

#トープ

カラー...ベージュ

柄・デザイン...無地

素材...本革

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー...キャメル柄・デザイン...無地素材...本革、シルバー金具定価...26800円capucineさまご専用です!楽天の4Uファッションというお店で1年ほど前に購入したキューブバッグです。こちらはプレミアムタイプの本革でとても柔らかく高級感があります。2、3度ほど短時間使用して保管しておりました。コバ部分に目立たない細かいヒビ、内側毛羽立ち、底金具にスレ少々はあるものの全体的に目立つ汚れ等はなく美品だと思います。他に細かい見落としがあったらすみません。カデナ(若干汚れキズあり、鍵付き、エルメスではありません)は自身で付け替えており元々のものはありませんのでご了承ください。フォクシーやルネなどのフェミニン、エレガントなお洋服にも合いますしカジュアルな装いにも合うバッグだと思います。エルメスのピコタン ロックがお好きな方にもオススメです。お色も使いやすいかと思います。中古にご理解のある方にお譲りします。☆他にも色々と出品しておりますのでご覧くださいませ(*´-`)#キューブバッグ#トートバッグ#ハンドバッグ #バケツバッグ#本革バッグ#フォクシーワンピース#ルネワンピース#ママ友会#ootd#ootn#イベント#二次会#4U#学校行事#キャメル#エタン#エトープ#グレージュ#トープカラー...ベージュ柄・デザイン...無地素材...本革

