超安い BALENCIAGA 新品《 × 1 Tシャツ ADIDAS》オーバーサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

✅質問、購入前にプロフ一読お願い致します。

2 size も出品中です♪

‼️コンビニ、ATM払いの方は購入後24時間以内にお支払いお願いいたします。

⚠️値下げ、トレード、取り置きはお断りしております。

⚠️納品書のコピーが必要な方は購入後に一言コメントお願い致します。なお個人情報、その他部分的に伏せさせていただきますので予めご了承ください。

《 BALENCIAGA バレンシアガ 》

OVERSIZED T-SHIRT / ロゴ logo

tee オーバーサイズ

ダークグリーン & ホワイト のビンテージジャージー製 Tシャツ

ユニセックスになります♪

ECサイトを通じて欧州正規取扱店から自身で購入しました。確実に正規品になりますので、ご安心下さい。

UNISEX

国内定価112,200円

Size : 1

Color : dark green / white

付属品 : タグ

[・着丈・身幅・肩幅・袖丈]

[・79.5cm・61.5cm・55cm・23cm ]

⚠️ 素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。サイズに関しては実寸とお手持ちの洋服を比較するなどしてご自身でお調べ下さい。

身長、体重などに絡めたサイズ感に関してはお答え出来ません。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド バレンシアガアディダス 商品の状態 新品、未使用

