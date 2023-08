早い者勝ちです。

着る予定でタグは切ったものの、使うタイミングが無いので出品します。

サイズ 2

■厳選されたコットンと膨らみ感のあるバルキーアクリルの混紡素材を使用。

軽量かつ嵩高性もあり、しっかり見えながらふっくらとしたソフトな仕上がり。

■プライムオーバー

MAISON SPECIALの代名詞ともいえるサイズ感。

身幅、アームともに非常に大きく取り、肩をしっかりと落としたドロップショルダーから成る特徴的なオーバーシルエット。

アイテムそのものの品の良さが、オーバーサイズでも野暮ったく感じさせない大人のオーバーサイズシルエットに仕上げております。

■毛足の長いフリンジによる立体感が抜群の雰囲気。

■現代的な配色に、フリンジをランダムに施したNEO-GRUNGE (ネオグランジ)ニット。

グランジとはロック音楽のジャンルのひとつである「グランジロック」から派生したファッションスタイルで、まさにそれを彷彿させる逸品。

今シーズンのフリンジジャガードニットはバイカラーデザインにすることで、よりMAISON SPECIALらしくインパクトある仕上がりに。

グランジテイストのアイテムはデニムやスラックスとも相性が良く、1枚でコーディネートを完成させるも良し、アウターを羽織って差し色としての活躍も期待大。

シャツにネクタイのタイドアップスタイルを良い意味で崩す着こなしや、カットソーに羽織るカジュアルなスタイリングもまた良し。

カラー展開も幅広く、モードなモノトーンスタイルやカラーで遊びを効かせるスタイルまでお楽しみ頂ける1着。

MEN

・モデル身長:186cm

・着用サイズ:2

WOMEN

・モデル身長:176cm

・着用サイズ:2

Sex: MEN/WOMEN

Material: コットン60%、アクリル40%

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 新品、未使用

