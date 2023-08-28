最大の割引 VASTKING Android タブレット タブレット

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商品の説明

サイズ:10インチ　のAndroid タブレットです。
APPLE iPad Air2 Wi-Fi + Cellular docomo
買ったもののあまり使用してません。
AYA NEO 2021 Pro 1TB モバイルゲーミングパソコン
動作に問題はありません。
SIMフリー★使用頻度少★iPad mini6 64GB cellular ★
本体は傷など特にございません。
APPLE iPad mini 4 WI-FI 64GB シルバー
キーボードは使用感あります。必要であればおつけいたします！
iPadAir5 64GB スターライト

iPad Air4 第4世代 ローズゴールド Wi-Fi 64GB

iPad WI-FI 32GB 2018 SV 美品
VASTKING KingPad K10 10インチ タブレット, Android 10, 解像度1920*1200，オクタコアタブレット, 最大1.8Ghz, 3GB RAM, 32 GB ROM, 13MPリアカメラ, Bluetooth 5.0, 2.4GWIFI,5G Wi-Fi, GPS, フルメタルボディ (シルバー)
h11 ASUS ZenPad3 8.0 SIMフリー 未使用

iPad Pro 10.5 インチ ゴールド

Cintiq 13HD DTK-1301
OS種類···Android
Android 12 10.1インチ タブレット wi-fiモデル、 N-one
ストレージ容量···32GB
【純正ペン付き】NEC Androidタブレット　PCT1175BAS
画面サイズ···10 〜 10.9インチ

【新品】iPad Air 5 (第5世代) cellular 256GB フリー

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

iPad mini 6
サイズ:10インチ　のAndroid タブレットです。買ったもののあまり使用してません。動作に問題はありません。本体は傷など特にございません。キーボードは使用感あります。必要であればおつけいたします！VASTKING KingPad K10 10インチ タブレット, Android 10, 解像度1920*1200，オクタコアタブレット, 最大1.8Ghz, 3GB RAM, 32 GB ROM, 13MPリアカメラ, Bluetooth 5.0, 2.4GWIFI,5G Wi-Fi, GPS, フルメタルボディ (シルバー)OS種類···Androidストレージ容量···32GB画面サイズ···10 〜 10.9インチ

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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56分钟前

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