サイズxl、カラーはグレー

着丈約71cm、身幅約50cm

松岡俊介氏の盟友: YACK氏が手掛ける『DOWN ON THE CORNER』とコラボレーションしたスペシャルアイテムです。

またとない素晴らしいクリエイションを是非ご堪能下さいませ。

2015年に結成50周年を迎えたバンド: GRATEFUL DEADをデザインモチーフに刺繍とプリントで仕上げられた豪華な1枚です。

YACK氏の解釈でバンド名「GRATEFULDEAD」=「感謝する死者」と訳しています。

フロント左胸の「captain TRIP」は手振り刺繍にて。バックの月と文字はプリント、その他は手振り刺繍にて仕上げられています。

前身頃右裾に『mash』の刺繍と『DOWN ON THE CORNER』のタグが付きます。

#THC

#phatee

#ヘンプ

#オーガニック

#マッシュ

#トウキョウヘンプコネクション

#mash

#フジロック

#フィールドオブヘヴン

#FOH

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ダウンオンザコーナー 商品の状態 未使用に近い

