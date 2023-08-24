【スーパーセール】 セール中 Anker 633 Magnetic Battery MagGo 2個 バッテリー/充電器

※PSEマークあり（写真2枚目）

ACアダプタ 05(type-B)20個セット



純烈 モバイルバッテリー

カラー ブラック

iPod nano 第7世代 16GB 黒 A1446



SENNHEISER GSX 1000 usb アンプ ゼンハイザー

※値段に関するコメントをされると価格が上がります。

❤️3199円→最終値下げ❤️BTF-LIGHTING LEDテープライト



【2回使用】Anker 737 Power Bank 充電器【美品】

プチプチなどに包まずに、簡易包装（封筒）にて発送となります。

セール中 Anker 633 Magnetic Battery MagGo 2個



ワコム Medium ペンタブレットPTH-660ブラック 絵デジタル

新品未開封ですが、箱に多少汚れがあるものをお送りする場合がございます。白い箱なので少しの汚れも目立ちます。

カロッツェリア GEX-900DTV 地デジチューナー



belkin boostcharge pro モバイルバッテリー iPhone

ご了承くださいませ。

マキタ バッテリー１８５０B ２個セット



MATE充電器



薄型軽量 高速ssd 高性能 Core i5 大容量メモリ4GB オフィス

製品のポイント

フタワ ソニック F-sonic futawa



Anker アンカー モバイルバッテリー733 Power A1651N11

家でも外出先でも

パナソニック 充電マルチインパクトドリル



ACアダプタ 05(type-B)20個セット

家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用可能。

純烈 モバイルバッテリー



iPod nano 第7世代 16GB 黒 A1446

パススルーワイヤレス充電

SENNHEISER GSX 1000 usb アンプ ゼンハイザー



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USB Power Delivery対応のUSB-Cポートを搭載。本製品を充電しながらマグネット式ワイヤレス充電が可能。※パススルー充電はUSB-Cポートからの入力、かつワイヤレス出力時のみ可能です。お使いの機器へUSB-Aポートからの同時充電はできません。

【2回使用】Anker 737 Power Bank 充電器【美品】



セール中 Anker 633 Magnetic Battery MagGo 2個

強力マグネットでズレずにピタッとくっつく

ワコム Medium ペンタブレットPTH-660ブラック 絵デジタル



カロッツェリア GEX-900DTV 地デジチューナー

MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。強力マグネットによるマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にもお使いのiPhone13 / 12 シリーズをズレることなく安定して充電できます。

belkin boostcharge pro モバイルバッテリー iPhone



マキタ バッテリー１８５０B ２個セット

※マグネット式ワイヤレス充電はiPhone 13 / 12シリーズ以外には対応していません。

MATE充電器



薄型軽量 高速ssd 高性能 Core i5 大容量メモリ4GB オフィス

サイズ 約107 x 66 x 18mm

フタワ ソニック F-sonic futawa

重さ 約218g

Anker アンカー モバイルバッテリー733 Power A1651N11



パナソニック 充電マルチインパクトドリル

入力

ACアダプタ 05(type-B)20個セット

USB-C入力：5V = 3A / 9V = 2.22A (最大 20W)

純烈 モバイルバッテリー



iPod nano 第7世代 16GB 黒 A1446

出力

SENNHEISER GSX 1000 usb アンプ ゼンハイザー

【単ポート利用時】

❤️3199円→最終値下げ❤️BTF-LIGHTING LEDテープライト

USB-C出力：5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)

【2回使用】Anker 737 Power Bank 充電器【美品】

USB-A出力: 5V = 3A / 9V = 2A (最大 18W)

セール中 Anker 633 Magnetic Battery MagGo 2個



ワコム Medium ペンタブレットPTH-660ブラック 絵デジタル

ワイヤレス出力：最大 7.5W 【複数ポート利用時】

カロッツェリア GEX-900DTV 地デジチューナー

合計最大18W

belkin boostcharge pro モバイルバッテリー iPhone



マキタ バッテリー１８５０B ２個セット

※ワイヤレス入力には対応しておりません。

MATE充電器



薄型軽量 高速ssd 高性能 Core i5 大容量メモリ4GB オフィス

バッテリー容量10000mAh

フタワ ソニック F-sonic futawa



Anker アンカー モバイルバッテリー733 Power A1651N11

パッケージ内容

パナソニック 充電マルチインパクトドリル

Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書

ACアダプタ 05(type-B)20個セット



純烈 モバイルバッテリー

アンカー モバイルバッテリー

iPod nano 第7世代 16GB 黒 A1446



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#メルカリライブ出品大会

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【2回使用】Anker 737 Power Bank 充電器【美品】

4/8 出品

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

※PSEマークあり（写真2枚目）カラー ブラック※値段に関するコメントをされると価格が上がります。 プチプチなどに包まずに、簡易包装（封筒）にて発送となります。新品未開封ですが、箱に多少汚れがあるものをお送りする場合がございます。白い箱なので少しの汚れも目立ちます。ご了承くださいませ。製品のポイント家でも外出先でも家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用可能。パススルーワイヤレス充電USB Power Delivery対応のUSB-Cポートを搭載。本製品を充電しながらマグネット式ワイヤレス充電が可能。※パススルー充電はUSB-Cポートからの入力、かつワイヤレス出力時のみ可能です。お使いの機器へUSB-Aポートからの同時充電はできません。強力マグネットでズレずにピタッとくっつくMagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。強力マグネットによるマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にもお使いのiPhone13 / 12 シリーズをズレることなく安定して充電できます。※マグネット式ワイヤレス充電はiPhone 13 / 12シリーズ以外には対応していません。サイズ 約107 x 66 x 18mm重さ 約218g入力USB-C入力：5V = 3A / 9V = 2.22A (最大 20W)出力【単ポート利用時】USB-C出力：5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)USB-A出力: 5V = 3A / 9V = 2A (最大 18W)ワイヤレス出力：最大 7.5W 【複数ポート利用時】合計最大18W ※ワイヤレス入力には対応しておりません。バッテリー容量10000mAhパッケージ内容Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書アンカー モバイルバッテリー#メルカリライブ出品大会4/8 出品

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

セール中 Anker 633 Magnetic Battery MagGo 2個ワコム Medium ペンタブレットPTH-660ブラック 絵デジタル