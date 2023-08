♡即購入OK

★新品未使用

★包装袋付き、 タグ付き

★素材:コットン 100%

出品後すぐに売り切れる物が殆どです。

いかなる場合でも早い者勝ちとなります♡

〜〜〜〜〜〜〜

◾︎CELINE セリーヌ

◾︎ホワイト

◾︎春夏用 薄手

◾︎Sサイズ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セリーヌ 商品の状態 新品、未使用

