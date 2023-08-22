国産品 18金ラリエット仕立てネックレス ネックレス

★★★★★★18金★★★

♡希少！！ディファニーオープンハートネックレス



イーグルTOP大 タディアンドキング

デザイン性高い★★★★

高品質 ラリマー ハート 形抜群



プラチナデザインネックレス

カラー...ゴールド

18金 K18 スクリューネックレス 男女兼用 6.6g 40㎝ Z804

材質...ゴールド

Koji様専用 アジャスターチェーン45cmから50cmまで5cm



ダンシングストーン✳︎❇︎ プラチナ ダイヤモンドネックレス 馬蹄

ラリエット風になったネックレスです。

【着用回数1回】2021年ホリデーコレクション

中央部の丸いボールの中に小さな磁石がはめ込まれておりまして、着脱するようになっております。

新品 未使用 南洋白蝶真珠K18ペンダントトップ



シャネル ネックピース ネックレス 未使用「難あり」

装着が簡単便利。

ティファニー ホワイトゴールド&ペリドット ドロップネックレス



特級呪物リアルカパーラ念珠ビーズとアメジストのプラクルアン風アミュレット

繊細な編み方でお作りされていて上品な嫌みのない装いになるかと思います。ダイヤなどの石は無く、金地金のみです。

【Pt850 / D0.37ct / D0.10ct】ネックレス シンプル



【 チワワ 】k18 天然 ダイヤモンド 0.02ct 犬 モチーフ ネックレス

重量は若干の磁石を含みましての計量になりますが

ティファニーラビングハートネックレス＆リング

21.4ｇ

ヴィンテージネックレス100本まとめ売りシルバーsilverMAJORICA

かなりずしっと重みを感じます！

極美品✨ GUCCI ネックレス マーモント ロゴ GG ゴールド43cm



プラチナ バイオレットサファイア ペンダント ネックレス 0.922ct

タッセルからタッセルまで広げて約80㎝

エルメス Mini Pop H ネックレス



【値下げ】846 ネックレス Series4

装着後Y字形になります。

たんぽぽ様専用JE252★ダイヤモンド0.48ct スリーカラーペンダントヘッド



専用 新品◾️エルメス ミニポップアッシュ ネックレス ホワイト系



【極品】pt950プラチナ 2カラットのダイヤモンドのネックレスをはめ込6



高品質 ドミニカ共和国産 ラリマーペンダントトップ 004天然石 パワーストーン

キズ等は感じられませんがusedですのでご理解いただける方、ご検討下さいませ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★★★★★★18金★★★デザイン性高い★★★★カラー...ゴールド材質...ゴールドラリエット風になったネックレスです。中央部の丸いボールの中に小さな磁石がはめ込まれておりまして、着脱するようになっております。装着が簡単便利。繊細な編み方でお作りされていて上品な嫌みのない装いになるかと思います。ダイヤなどの石は無く、金地金のみです。重量は若干の磁石を含みましての計量になりますが21.4ｇかなりずしっと重みを感じます！タッセルからタッセルまで広げて約80㎝装着後Y字形になります。キズ等は感じられませんがusedですのでご理解いただける方、ご検討下さいませ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アガット k10ネックレス ローマンガラスビーズ 新品未使用 美品！！ツインレッグス（両脚首テラヘルツチェーン）良品 シャネル CHANEL ココマーク ネックレス ヴィンテージ 95Acofl by 4℃ 【一粒ダイヤモンド】K18イエローゴールド ネックレス巴衛☆様 専用スタージュエリー 0.04ct 18k ローズゴールドネックレス限定sale⭐︎CHANEL パールネックレススタージュエリー0.4ctダイヤネックレス鑑定書付きK18/ 750金 DESIGN NECKLACE( 6.7 grams)大玉 天然琥珀 ネックレス オールノット