ご覧いただきありがとうございます。

即購入OKです(^-^)

プーマ×メゾンキツネのコラボスニーカー

サイズ:24.5㎝

一度短時間だけ履いて外出しましたが綺麗な状態です♪

箱やタグなどは付属しません。

美品ですが自宅保管をご理解の上、ご検討くださいませ。

ご購入をご希望の方はプロフィールをご一読下さい。

気になる事がございましたらお気軽にご質問下さい(^^♪

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド メゾンキツネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

